Москва, 24 мая, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Дополнительные средства в размере 5 млрд рублей направлены Оренбургской области, пострадавшей от паводков, на проведение восстановительных работ. Об этом сообщает 24 мая пресс-служба правительства России.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Отмечается, что распоряжение о выделении денег из резервного фонда правительства уже подписано. Средства пойдут на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

15 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина, что Оренбургской области выделены 490 млн рублей для поддержки граждан, пострадавших от весенних паводков.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин подчёркивал, что крайне важно обеспечивать пострадавших от паводков всем необходимым и реагировать на каждое обращение.

Накануне Путин дал поручения по ликвидации последствий подтоплений в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, предусматривающие выделение поддержки из федерального бюджета. В числе прочего глава государства рекомендовал предоставить отгулы и отпуска пострадавшим от паводков, чтобы те могли восстановить приемлемые условия для жизни.

Глава МЧС Александр Куренков 18 мая на совещании у президента сообщил, что в Оренбургской области пострадавшим выплатили почти 7 млрд рублей. Всего было принято более 540 тыс. заявлений.

Правительство Оренбургской области 27 апреля проинформировало о том, что специалисты признали 1745 домов подлежащими сносу после затопления. Капитальный ремонт потребуется 3201 жилому дому, 61 дом признали пригодным для проживания.