Москва, 18 мая, 2024, 21:00 — ИА Регнум. В результате весеннего половодья в России оказались подтоплены 1 373 жилых дома и 5 892 дачных дома. Об этом 18 мая заявил глава МЧС Александр Куренков на совещании у президента Владимира Путина.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Весеннее половодье на территории РФ продолжается. На сегодняшний день в десяти субъектах Российской Федерации в 117 населённых пунктах подтоплены 1 373 жилых дома, 5 892 дачных дома, 10 720 приусадебных участков, 29 низководных мостов, 84 участка автомобильных дорог и 11 социально значимых объектов», — сказал министр.

Он добавил, что в Оренбургской области жителям, которые пострадали из-за весеннего паводка, выплатили почти 7 млрд рублей. Всего было принято более 540 тыс. заявлений.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин в ходе рабочей встречи с Куренковым и главой Минприроды Александром Козловым потребовал незамедлительно провести работу по оценке ущерба домохозяйств от паводков. Он обратил внимание, что лето пройдёт быстро, и за этот период нужно сделать всё по максимуму, чтобы восстановить жилой фонд.

24 апреля президент провёл совещание по ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Он подчеркнул, что жители российских регионов, пострадавших от паводков, должны получить всю необходимую поддержку, в том числе денежные выплаты.