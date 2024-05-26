Курган, 26 мая, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Тобол вблизи Кургана к утру 26 мая снизился на 13 сантиметров. Об этом в воскресенье сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА Регнум Затопленный Курган

На геопортале Курганской области уточнили, что по состоянию на 08:00 (06:00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 521 сантиметр.

Днём 19 и 20 апреля максимальный уровень воды в реке Тобол достигал 1015 сантиметров.

Как сообщало ИА Регнум, Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка правительство России дополнительно выделило 4 млрд рублей. Федеральные средства пойдут на ремонт или приобретение жилья, реконструкцию объектов здравоохранения, образования и социальной сферы, а также выплаты жителям.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 24 апреля заявил, что ущерб от паводков в регионе может составить от 4 млрд до 9 млрд рублей. Он уточнил, что эта сумма включает обязательные выплаты гражданам по всем категориям случаев, принятые меры по предотвращению ЧС и нанесённый инфраструктуре ущерб.

В Курганской области в связи с паводком с 8 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации.