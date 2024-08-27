Сочи, Краснодарский край, 27 августа, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Потоки воды залили городскую больницу в Сочи на фоне залповых ливней. Кадры из подтопленного медучреждения опубликовали 27 августа «Известия».

Известия

На кадрах видно, что вода стоит в коридорах больницы, через окна переливается в палаты. В ней плавают вещи пациентов.

Корреспондент Ярослав Богат рассказал, что медики выносили пациентов из здания, когда вода стремительно прибывала. Пока неясно, насколько пострадало медицинское оборудование.

«Дорогостоящие кровати полностью покрыты илом. Из-за веса другого оборудования спасти его оказалось нереально, будет ли оно работать — под большим вопросом», — отметил корреспондент.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в Telegram-канале, что из-за залповых ливней в Сочи вышла из берегов река Хоста, в ночь на 27 августа вода затопила цокольный этаж горбольницы. Жители сообщали о подтоплениях территорий на нескольких улицах и упавших деревьях. В районе четвёртый день действует штормовое предупреждение.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа экипажи 20 самолётов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи. Воздушные суда приземлились в Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Грозном и Элисте. Городские власти временно закрыли все пляжи из-за неблагоприятной погоды для обеспечения безопасности отдыхающих.