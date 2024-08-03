Улан-Удэ, 3 августа, 2024, 20:17 — ИА Регнум. В Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации, сообщил 3 августа глава Бурятии Алексей Цыденов, слова которого приводит пресс-служба правительства республики в своём Telegram-канале.

Telegram/Алексей Цыденов

«С сегодняшнего дня введен ЧС республиканского уровня, поскольку уже несколько муниципалитетов задействованы», — сказал он.

В релизе уточняется, что губернатор выехал в Мухоршибирский район, где развёрнута работа по борьбе со стихией: подготовлены пункты временного размещения, ведётся эвакуация, привлекается техника.

По словам Цыденова, от места перелива дамбы до ближайшего населённого пункта около шести километров, «поэтому волновое воздействие не прогнозируется».

Перелив произошёл через дамбу на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии, в зоне риска находятся пять населённых пунктов.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Карабашском округе Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации.

Весной во время паводка пострадал ряд российских регионов. В Орске прорвало защитную дамбу и вода затопила часть территории города. В начале июля мэр Орска Василий Козупица подал в отставку, губернатор Оренбургской области Денис Паслер его прошение удовлетворил.