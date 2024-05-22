Москва, 22 мая, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал поручения по ликвидации последствий паводков в регионах страны, сообщила 22 мая пресс-служба Кремля.

Егор Алеев/ТАСС

Поручения предусматривают выделение пострадавшим регионам поддержки из федерального бюджета.

«(Правительству РФ. — Прим. ред.) принять решения, предусматривающие оказание за счёт средств федерального бюджета бюджетам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей необходимой финансовой помощи на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года», — сказано в документе.

Глава государства рекомендовал предоставить отгулы и отпуска пострадавшим от паводков, чтобы те могли восстановить приемлемые условия для жизни, сказано в сообщении.

В законодательство следует внести изменения, предусматривающие повышение и индексацию размеров единовременной финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества в результате ЧС, а также повышение и индексацию стоимости капитального ремонта жилья, поврежденного в результате ЧС, сказано в тексте поручений.

Как передавало ИА Регнум, глава МЧС Александр Куренков ранее рассказал, что причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. В наибольшей степени пострадали от паводка Оренбургская, Курганская и Тюменская области.

24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводков Владимир Путин отметил, что сил и средств для ликвидации достаточно. Глава государства потребовал не допускать роста цен в пострадавших регионах и заявил, что размер выплат пострадавшим гражданам может быть скорректирован.

Путин также поручил отменить перечень имущества, за утрату которого предусмотрены компенсации, и выплачивать средства за любые утраченные вещи. Он назвал ерундой сопоставление утраченных вещей, например стиральных машин, со списком. Вице-премьеру Татьяне Голиковой глава государства поручил оперативно организовать отдых детей на период майских праздников.

Ранее, 1 апреля, Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводков регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.