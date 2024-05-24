Москва, 24 мая, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Совещание по паводковой и пожароопасной обстановке в отдельных регионах России провёл вице-премьер Дмитрий Патрушев, сообщили 24 мая ИА Регнум в его пресс-службе.

Сергей Бобылев/РИА Новости/Фотохост-агентство ТАСС Дмитрий Патрушев

Мероприятия состоялось в Гидрометцентре, в нём также приняли участие глава Минприроды Александр Козлов, руководители Росгидромета, Росводресурсов и Рослесхоза.

Патрушев, ознакомившись с основными направлениями работы учреждения, отметил наличие серьёзной научной базы, обработку большого количества данных и использование самых современных цифровых технологий. Точность мониторинга влияет и на экономику, и на безопасность людей, напомнил он.

Вице-премьер подчеркнул, что в случае с паводками и лесными пожарами от прогнозов в значительной мере зависит своевременность принятия решений. Сегодня самая сложная ситуация сохраняется в Тюменской и Омской областях. Активно развивается половодье в Якутии.

Участники обсудили меры по стабилизации обстановки и минимизации последствий в этих регионах, а также рассмотрели прогнозы по ситуации на реках юга России и Северного Кавказа. Там в ближайшие недели возможны сильные осадки.

Совещание во многом было посвящено пожароопасной обстановке. Самая сложная ситуация сейчас в Забайкалье. В целом по стране зарегистрировано меньше пожаров по сравнению с тем же периодом прошлого года. Меньше и площадь, пройденная огнём. Вместе с тем прогноз на ближайшие месяцы по природным пожарам несёт существенные риски.

Патрушев заявил, что в самых проблемных регионах нужно оценивать эффективность принимаемых решений и мер непосредственно на местах. В ближайшее время вице-премьер отправится в рабочие поездки по регионам, чтобы оценить паводковую и пожароопасную обстановку.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая президент России Владимир Путин дал поручения по ликвидации последствий паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях. Он распорядился выделить пострадавшим регионам поддержку из федерального бюджета, а также рекомендовал предоставить отгулы и отпуска пострадавшим от паводков, чтобы те могли восстановить приемлемые условия для жизни.

В законодательство следует внести изменения, предусматривающие повышение и индексацию размеров единовременной финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества в результате ЧС, а также повышение и индексацию стоимости капитального ремонта жилья, поврежденного в результате ЧС, говорится в поручениях главы государства.