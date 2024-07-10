Путин по видеосвязи провёл совещание с членами правительства
Москва, 10 июля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства по видеосвязи. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что основной темой совещания стало развитие пунктов пропуска через государственную границу. С докладами выступили заместитель вице-премьер Виталий Савельев и глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв.
В начале совещания глава МЧС Александр Куренков доложил главе государства о ситуации с лесными пожарами и о ликвидации последствий весенних паводков. Он рассказал о строительстве и восстановлении жилья на подтопленных территориях, а также о решении социально-экономических вопросов.
Куренков отметил, что единовременную помощь получили более 350 тыс. человек, помощь при утрате имущества первой необходимости — 70 тыс. человек. Общий объём выплат составил 11 млрд рублей. Размер выплат пострадавшим от паводков вырос в среднем в 1,5 раза.
Как передавало ИА Регнум, Путин 22 мая дал поручения по ликвидации последствий подтоплений в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, которые предусматривают поддержку из федерального бюджета. В числе прочего Путин предложил отгулы и отпуска пострадавшим от паводков, чтобы они могли восстановить приемлемые условия для жизни.
24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводков Путин отметил, что сил и средств для ликвидации достаточно. Глава государства потребовал не допускать роста цен в пострадавших регионах и заявил, что размер выплат пострадавшим гражданам может быть скорректирован.
1 апреля глава государства заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводков регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.