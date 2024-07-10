Москва, 10 июля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства по видеосвязи. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Кремля.

Вячеслав Прокофьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Отмечается, что основной темой совещания стало развитие пунктов пропуска через государственную границу. С докладами выступили заместитель вице-премьер Виталий Савельев и глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв.

В начале совещания глава МЧС Александр Куренков доложил главе государства о ситуации с лесными пожарами и о ликвидации последствий весенних паводков. Он рассказал о строительстве и восстановлении жилья на подтопленных территориях, а также о решении социально-экономических вопросов.

Куренков отметил, что единовременную помощь получили более 350 тыс. человек, помощь при утрате имущества первой необходимости — 70 тыс. человек. Общий объём выплат составил 11 млрд рублей. Размер выплат пострадавшим от паводков вырос в среднем в 1,5 раза.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901050" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, Путин 22 мая дал поручения по ликвидации последствий подтоплений в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, которые предусматривают поддержку из федерального бюджета. В числе прочего Путин предложил отгулы и отпуска пострадавшим от паводков, чтобы они могли восстановить приемлемые условия для жизни.

24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводков Путин отметил, что сил и средств для ликвидации достаточно. Глава государства потребовал не допускать роста цен в пострадавших регионах и заявил, что размер выплат пострадавшим гражданам может быть скорректирован.

1 апреля глава государства заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводков регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.