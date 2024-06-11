Анадырь, 11 июня, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Паводковые воды размыли участок дороги Лаврентия — Лорино в Чукотском районе Чукотского автономного округа. Об этом во вторник, 11 июня, сообщили в администрации муниципалитета.

Администрация Чукотского района Участок дороги, размытой паводком

«На 27 километре автодороги Лаврентия — Лорино, в районе ручья «Каменушка»… талая вода пошла поверх дорожной насыпи, размыв участок дорожного полотна», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Чукотского района.

Отмечается, что для ликвидации последствий произошедшего на участок размытой дороги выехали четыре самосвала и два погрузчика, восстановительные работы ведут осуществляют сотрудники одного из муниципальных унитарных предприятий.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая глава МЧС России Александр Куренков на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что в результате весеннего половодья в России оказались подтоплены 1 373 жилых дома и 5 892 дачных дома в 117 населённых пунктах. Он добавил, что жителям Оренбургской области, пострадавшим из-за паводка, выплатили почти 7 миллиардов рублей. Всего было принято более 540 тысяч заявлений.

Позднее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин дал поручения по ликвидации последствий паводков в регионах. Глава государства поручил правительству принять решения по оказанию финансовой помощи Оренбургской, Курганской и Тюменской областям.