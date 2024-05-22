Москва, 23 мая, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вечером 22 мая провёл по видеосвязи встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Глава региона доложил Путину о ситуации с паводками, а также о работе по преодолению последствий стихии. По словам Шумкова, паводок затронул 51 населённый пункт Курганской области, а также 110 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Кроме того, пострадали 13 200 человек, проживающих в более чем 8 тыс. жилых домов. Также было затоплено свыше 3 тыс. га застроенных территорий, добавил губернатор.

Для оперативного преодоления последствий паводка в регионе организовали работу семи выездных штабов.

«На сегодня освободилось 2611 га и 4444 дома. Выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 13 023 гражданина, выплаты в размере 50–100 тыс. рублей получили 3057 граждан… Обследована почти половина жилых домов, подвергшихся подтоплению, из них подлежат капитальному ремонту 217 домов, утрачены полностью 13 жилых домов. Касательно объектов инфраструктуры — было затоплено 52 автомобильные дороги и 16 мостов. На сегодня остались подтоплены пока семь дорог и 11 мостов», — уточнил Шумков.

Путин поручил оперативно оценивать ущерб и восстанавливать пострадавшие жилой фонд и инфраструктуру.

Затем Шумков доложил президенту о ситуации в целом по региону. В завершении доклада Путин поддержал намерение собеседника участвовать в предстоящих выборах губернатора Курганской области. Глава государства пожелал Шумкову удачи.

Как сообщало ИА Регнум, также 22 мая Владимир Путин провёл встречу в онлайн-формате с главой Липецкой области Игорем Артамоновым. Стороны обсудили ключевые проблемы региона. Президент России попросил губернатора уделить особое внимание укомплектованности медучреждений персоналом. Также Путин поддержал намерение Артамонова участвовать в выборах и пожелал ему успеха, напомнив о важности прямой работы с людьми.

В апреле глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассказал, что причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. В наибольшей степени пострадали от паводка Оренбургская, Курганская и Тюменская области.