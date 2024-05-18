Москва, 18 мая, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой МЧС Александром Куренковым и руководителем Минприроды Александром Козловым потребовал незамедлительно провести работу по оценке ущерба домохозяйств от паводков.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба домохозяйствам для граждан. Вы понимаете, нужно всё это осушать. И вовремя, чтобы без задержек такая оценка происходила», — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что лето пройдёт быстро, и за этот период нужно сделать всё по максимуму, чтобы восстановить жилой фонд.

Президент отметил, что более тяжёлых последствий паводков удалось избежать благодаря тому, что вовремя начали проводить необходимые мероприятия.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля президент провёл совещание по ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Он подчеркнул, что жители российских регионов, пострадавших от паводков, должны получить всю необходимую поддержку, в том числе денежные выплаты.

Российский лидер также обратил внимание на небольшой процент заявлений от людей, получивших выплаты в таких регионах. Он призвал власти наладить работу с людьми.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин 26 апреля в ходе рабочей поездки в город Ишим Тюменской области осмотрел территории, пострадавшие от паводков. На место вместе с ним прибыли полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор региона Александр Моор.