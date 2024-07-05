Оренбург, 5 июля, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Василий Козупица покидает пост мэра Орска, где весной произошло масштабное наводнение из-за прорыва дамбы. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Владимир Астапкович/РИА Новости Василий Козупица

Губернатор Денис Паслер в ходе рабочей встречи удовлетворил прошение Козупицы об отставке. Заявление о досрочном сложении полномочий Козупица направит Орский городской Совет депутатов, его рассмотрят 10 июля.

«Также депутаты назначат дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Орска», — добавили в пресс-службе.

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