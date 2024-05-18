Омск, 19 мая, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Рост уровня воды в реке Иртыш в Омской области продлится до 3–7 июня. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на встрече с президентом России Владимиром Путиным 18 мая, посвящённой в том числе ситуации с паводками в регионах.

Mchs.gov.ru Паводок

«В Омской области у нас две реки: Иртыш и Тара. На реке Иртыш у нас два населённых пункта — это Усть-Илимск и рабочий посёлок Тевриз. И мы видим, что рост воды и превышение будет расти до 3–7 июня», — указал глава ведомства.

Также Козлов отметил, что постепенный рост уровня воды в реке Тара у посёлка Муромонцево будет продолжаться до 21–25 мая, когда ожидается пик паводка.

Глава МЧС России Александр Куренков на совещании у президента Владимира Путина рассказал о последствиях паводка в российских регионах. По его словам, в результате весеннего половодья подтоплены 1 373 жилых дома, 5 892 дачных дома, 10 720 приусадебных участков, 29 низководных мостов, 84 участка автомобильных дорог и 11 социально значимых объектов в 117 населённых пунктах. Куренков добавил, что в Оренбургской области жителям, пострадавшим из-за весеннего паводка, выплатили почти 7 миллиардов рублей. Всего было принято более 540 тысяч заявлений.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 5 миллиардов рублей Оренбургской области и 4 миллиарда рублей Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка, в том числе на ликвидацию ущерба, выплаты жителям, реконструкцию объектов здравоохранения, образования и социальной сферы.