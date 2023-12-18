Стрельба в гимназии в Брянске
Буллинг в законе. Кто и как будет отвечать за детскую травлю
С момента трагедии в брянской гимназии №5 прошло чуть больше недели, и — пока суды смягчают и ужесточают меры пресечения фигурантам дела — явление буллинга (проще говоря, школьной травли) «взяли на карандаш» местные власти, правоохранители и федеральные законодатели. Так, к примеру 16 декабря...
18 декабря 2023
Брянская школьница попала на камеры наблюдения за 10 минут до расстрела
Брянская школьница Алина А., устроившая стрельбу из ружья, пронесла оружие завернутым в бумагу-миллиметровку в пакете для сменной обуви, а не в тубусе. Момент, когда девочка и её сестра Дарья идут в учебное заведение за 10 минут до трагедии, попал на камеры видеонаблюдения. Кадры оказались в...
13 декабря 2023
За 10 минут до расстрела брянскую школьницу засекли камеры видеонаблюдения
14-летняя брянская школьница Алина Афанаскина пронесла в школу ружье, из которого расстреляла 5 человек, в обычном пакете для сменной обуви. Торчавшую из него рукоятку оружия девочка замотала бумагой-миллиметровкой. За несколько минут до трагедии Алину вместе с сестрой Дашей запечатлела камера...
12 декабря 2023
Суд арестовал отца школьницы, устроившей стрельбу в Брянске
Отца 14-летней школьницы, устроившей стрельбу в гимназии № 5 города Брянска, Дмитрия Афанаскина арестовали на два месяца по решению суда. Об этом сообщает 10 декабря пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области в Telegram-канале. Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия об...
новость часа
10 декабря 2023
Сотрудница ЧОПа объяснила, почему не заметила пронос ружья в брянскую школу
Галина Черткова, сотрудница ЧОПа, который охранял гимназию №5, где 7 декабря ученица открыла огонь по одноклассникам, во время судебного заседания заявила, что не считает себя виновной в произошедшем, передаёт 9 декабря МК.RU. Она призналась, что её не смутило отсутствие рамок металлоискателя на...
9 декабря 2023
Суд продлил задержание отца школьницы, устроившей стрельбу в Брянске
Суд в Брянске продлил до 72 часов задержание Дмитрия Афанаскина, отца 14-летней школьницы, которая 7 декабря открыла стрельбу в городской гимназии №5. Меру пресечения суд избирать не стал. Заседание было отложено по просьбе жены Афанаскина, передаёт Telegram-канал «112». Как сообщало ИА Регнум...
9 декабря 2023
Семья погибшей при стрельбе в брянской гимназии получит 1 млн рублей
Семья девочки, погибшей при стрельбе в брянской гимназии, получит 1 млн рублей из областного бюджета, сообщил 9 декабря глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале. «Страшная трагедия, произошедшая в гимназии N5, — наша общая беда и боль. Наш долг — поддержать семьи тех, кто пострадал»...
9 декабря 2023
В Сети начали распространять фейковые угрозы о терактах в брянских школах
В Брянске родители школьников начали обращаться в полицию из-за того, что после стрельбы в гимназии № 5 в соцсетях начали появляться фейковые аккаунты с информацией о готовящихся в учебных учреждениях города терактах, сообщает корреспондент ИА Регнум. Так, один из родителей брянского...
9 декабря 2023
Директора ЧОПа, охранявшего брянскую гимназию № 5, арестовали на два месяца
Суд арестовал на два месяца директора частного охранного предприятия, которое отвечало за охрану гимназии № 5 в Брянске, где 7 декабря восьмиклассница открыла стрельбу из помпового ружья, убив одну из своих одноклассниц и ранив ещё пятерых человек. По решению суда, принятому 9 декабря, директор ЧОП...
9 декабря 2023
У школы в Брянске, где были ранены подростки, появился стихийный мемориал
У здания брянской гимназии №5, где 7 декабря восьмиклассница открыла по другим ученикам стрельбу из помпового ружья, появился стихийный мемориал, сообщает корреспондент ИА Регнум с места событий. Жители города несут к месту трагедии цветы и мягкие игрушки. К зданию школы люди приходят поодиночке и...
8 декабря 2023
В Минздраве рассказали об эвакуации в Москву пострадавших в Брянске детей
Двое школьников, пострадавшие при стрельбе в брянской гимназии №5 и эвакуированные в Москву, перенесли полёт нормально. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава. «Двоих детей, находящихся в тяжёлом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелёт они...
8 декабря 2023
В МВД заявили, что отец устроившей стрельбу школьницы владел ружьём законно
Помповое ружьё, из которого стреляла брянская школьница, принадлежало её отцу и хранилось на законных основаниях, сообщила 7 декабря пресс-служба УМВД региона на своём сайте. «Согласно действующим нормативным правовым актам, проверка хранения оружия, находящегося на руках у граждан, проводится на...
7 декабря 2023
«112»: открывшая стрельбу в брянской школе жаловалась на издевательства
Устроившая 7 декабря стрельбу в брянской школе 14-летняя восьмиклассница вела дневник и на его страницах жаловалась на издевательства со стороны знакомых, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на информированные источники. Канал приводит цитаты, авторство которых предположительно принадлежит...
7 декабря 2023
За два месяца до трагедии в Брянске стрелявшая девочка была у психолога
За два месяца до трагедии в брянской гимназии №5 психологи во всех классах проводили занятия, на которых они объясняли «как не стать жертвой травли или буллинга», и восьмиклассница, которая устроила стрельбу, присутствовала на этих семинарах. Об этом 7 декабря сообщил ИА Регнум источник. Отмечается...
7 декабря 2023
Трагедия в Брянске. Что известно о стрельбе в гимназии № 5
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Брянске. Четыре школьника госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, состояние ещё одного пострадавшего — тяжёлое, рассказал журналистам помощник министра. Утром 7 декабря...
7 декабря 2023
Сестра-близнец открывшей стрельбу ученицы была в классе в момент трагедии
В момент стрельбы в классе гимназии № 5 в Брянске в помещении находилась и сестра-близнец стрелявший 14-летней девочки, сообщил источник ИА Регнум. По его словам, школьница сначала выстрелила в воздух, а потом атаковала одноклассников. Её родная сестра не пострадала. Источник допустил, что девочка...
7 декабря 2023
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске
В Брянске в одной из школ ученица восьмого класса устроила стрельбу, сообщили в оперативных службах. «Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», — сообщили ТАСС в экстренных службах. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают...
7 декабря 2023