Брянск, 13 декабря, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Брянская школьница Алина Афанаскина, устроившая стрельбу из ружья, пронесла оружие завернутым в бумагу-миллиметровку в пакете для сменной обуви, а не в тубусе. Момент, когда девочка и её сестра Дарья идут в учебное заведение за 10 минут до трагедии, попал на камеры видеонаблюдения.

Кадр из видео

Кадры оказались в распоряжении ИА Регнум. Видеозапись в настоящее время изучаю сотрудники Следственного комитета России. На видео можно заметить, как школьницы выходят из арки дома, в котором проживает их семья.

В руках у школьницы находится пакет, где находился свёрток из бумаги, в который она завернула ружьё «Бекас-3». При этом из пакета торчала рукоятка оружия, длина которого составляет 53 см, в вес — 3 кг. За время движения в поле «зрения» камер Алина дважды перехватывала ношу из одной руки в другую.

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Дарья Афанаскина на допросе рассказала, что не знала о планах сестры по расстрелу. На кадрах видно, что девочки вели себя спокойно, когда шли в учебное заведение, и о чем-то разговаривали.

Сестры прогуляли первый урок — географию — и пришли в школу лишь ко второму занятию — по биологии. При этом Дарья пришла на второй урок вовремя, а Алина опоздала.

Время пути от дома до школы составляет около пяти минут. Камеры зафиксировали девочек примерно за четверть часа до конца первого урока. Скорее всего, опоздание произошло из-за того, что подростку понадобилась время, чтобы достать ружье и войти в класс с уже заряженным оружием.

Как сообщало ИА Регнум, расстрел в гимназии № 5 в Брянске произошёл 7 декабря. 14-летняя школьница пронесла в заведение помповое ружье своего отца и убила одноклассницу, а также ранила ещё пятерых человек.

Девочка также принесла в заведение нож, пачку патронов, бутылку с зажигательной смесью и спички. По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве.

Сотрудники правоохранительных органов также арестовали на два месяца отца Дарьи Сергея Поддубного и сотрудницу охраны гимназии Галину Черткову. Заместителя директора школы Ларису Католикову отправили под домашний арест.

Следствие считает, что Поддубный довёл дочь до самоубийства. Telegram-канал «112» со ссылкой на информированные источники сообщал, что восьмиклассница вела дневник, в котором писала об издевательствах со стороны знакомых в свой адрес.