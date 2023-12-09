Брянск, 9 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Суд арестовал на два месяца директора частного охранного предприятия, которое отвечало за охрану гимназии № 5 в Брянске, где 7 декабря восьмиклассница открыла стрельбу из помпового ружья, убив одну из своих одноклассниц и ранив ещё пятерых человек.

Следственный комитет РФ

По решению суда, принятому 9 декабря, директор ЧОП «Экскалибур» Сергей Поддубный заключён под стражу до 6 февраля.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Поддубному меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2024 года», — заявили в суде.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря 14-летняя ученица принесла в брянскую гимназию № 5 помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы. Жизни раненых вне опасности. Двое пострадавших были перевезены в Москву.

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Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В МВД заявили, что ружьё школьница взяла у своего отца, оружие принадлежало ему и хранилось на законных основаниях. Отца девочки задержали, чтобы выяснить, как подросток получил доступ к оружию. Также были задержаны директор охранного предприятия, в ведении которого находится гимназия, и сотрудница охраны школы.

В прокуратуре Брянской области сообщили, что предметом проверки ведомства станет соблюдение норм безопасности в гимназии. Источник ИА Регнум сообщал, что в распоряжении школы есть рамки металлодетектора, но установлены и подключены 7 декабря они не были.