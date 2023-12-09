Брянск, 9 декабря, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В Брянске родители школьников начали обращаться в полицию из-за того, что после стрельбы в гимназии №5 в соцсетях начали появляться фейковые аккаунты с информацией о готовящихся в учебных учреждениях города терактах, сообщает корреспондент ИА Регнум.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Так, один из родителей брянского десятиклассника рассказал агентству, что на следующий день после ЧП школьникам массово начали рассылать сообщения, в которых содержались угрозы. Из-за этого дети боятся идти в школу.

«Позднее все эти чаты либо сами закрывались, либо их блокировал Telegram, то есть к вечеру 8 декабря доступ в них был уже закрыт», — сказал один из родителей школьника.

Также сообщается, что около квартиры, в которой живут родители и сестра-близнец стрелявшей девочки, дежурит полиция из-за того, что опасаются провокаций.

Ранее местные СМИ писали, что за фейками о готовящихся атаках в школах стоят пользователи с Украины. Именно с украинских номеров создаются аккаунты, в которых появляются угрозы.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 декабря 14-летняя девочка пришла с ружьём в гимназию в Брянске и открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. Одна из раненых скончалась на месте, ещё пятеро подростков были госпитализированы. Жизни раненых вне опасности. Двое пострадавших были перевезены в Москву. Известно, что в момент трагедии в классе была и сестра-близнец открывшей огонь школьницы.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил 9 декабря, что эвакуированные в Москву остаются в тяжёлом состоянии. Он рассказал, что обоих мальчиков прооперировали. Одного перевели из реанимации в травматологическое отделение, он находится в сознании. Второй подросток пока остаётся в медикаментозном сне.

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Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе в учебное заведение.

Суд 9 декабря арестовал на два месяца Сергея Поддубного, директора частного охранного предприятия «Экскалибур», отвечавшего за охрану гимназии №5 в Брянске. Ранее правоохранители также задержали отца девочки, устроившей стрельбу, охранницу и замдиректора гимназии.