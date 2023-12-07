Брянск, 7 декабря, 2023, 18:05 — ИА Регнум. За два месяца до трагедии в брянской гимназии №5 психологи во всех классах проводили занятия, на которых они объясняли «как не стать жертвой травли или буллинга», и восьмиклассница, которая устроила стрельбу, присутствовала на этих семинарах. Об этом 7 декабря сообщил ИА Регнум источник.

Андрей Мазунин/РИА Новости

Отмечается, что 9 октября в образовательном учреждении проводили Всемирный день психического здоровья. Во всех классах, начиная с первого и заканчивая выпускными, обсуждали важность доброжелательной атмосферы в классах, ученикам продемонстрировали лекции кандидата психологических наук Ларисы Сурковой.

По словам классного руководителя стрелявшей школьницы, Алина была замкнутой девочкой, при этом она училась хорошо, в классе в основном она общалась только со своей сестрой, никакой агрессии за ней замечено не было.

Прошлой весной у девочки возник конфликт с одноклассницей. Но, как пояснила классная руководитель, педагоги пообщались с ученицами, их родителями, в результате ссор больше не возникало.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 декабря в гимназии №5 Брянска 14-летняя ученица восьмого класса устроила стрельбу из помпового ружья. В 9:15 мск после поступления сигнала сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи прибыли в школу.

В администрации Брянска сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека, в том числе сама стрелявшая. Впоследствии в экстренных службах уточнили, что число пострадавших увеличилось до пяти.

Следователи проверяют версию о том, что оружие школьница вынесла из дома. Ружьё принадлежит её отцу. По данным ИА Регнум, ранее он был сотрудником ЧОП и в последнее время пытался продать оружие. В настоящее время мужчину доставили на допрос к следователям.