С момента трагедии в брянской гимназии №5 прошло чуть больше недели, и — пока суды смягчают и ужесточают меры пресечения фигурантам дела — явление буллинга (проще говоря, школьной травли) «взяли на карандаш» местные власти, правоохранители и федеральные законодатели.

Global Look Press/Annette Riedl/dpa

Так, к примеру 16 декабря портал «Открытый Белгород» сообщил: после того как жительница Старого Оскола обратилась к губернатору региона Вячеславу Гладкову с жалобой на буллинг дочери в школе, «на место» отправили мэра города Андрея Чеснокова и замгубернатора Андрея Милёхина.

В тот же день с учениками двух гимназий в городе Шахты (Ростовская область) переговорил начальник городского управления МВД. Ещё один пример: 11 декабря губернатор Кировской области Александр Соколов на «оперативке» раздал поручения: мэрам и сельским главам провести работу с педагогами на предмет пресечения травли, правоохранителям — чаще проверять, как работает пропускной режим и средства видеофиксации, и т.п.

Таких примеров с мест довольно много, но всё это меры быстрого реагирования. Депутаты же озаботились тем, как узаконить ответственность за травлю.

Показательно, что законопроект о профилактике буллинга, который лежал в Госдуме без движения с октября прошлого года, решено обсудить на парламентских слушаниях до конца декабря.

Тогда, более года назад, первый зампред комитета по просвещению, единоросс Яна Лантратова поясняла: законопроект предполагал закрепить в законе «Об образовании» само понятие «травля» («систематическое агрессивное поведение группы лиц», в том числе психологическое давление через интернет), ввести понятие организатора, участника и жертвы буллинга, а также принять ГППТ — госпрограмму профилактики травли.

Сейчас, после декабрьских слушаний, предполагается больше не откладывать и сразу внести законопроект.

О том, что понятие «травля» надо, наконец, формализовать, говорил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава палаты поручил дело профильным специалистам: руководителю комитета по безопасности Василию Пискарёву собрать информацию о масштабе явления, а комитету по просвещению — выработать определение буллинга.

Это не единственный пример активизации законодателей. Уже 7 декабря, через несколько часов после первых сообщений о стрельбе, депутат от «Справедливой России — За правду» Валерий Гартунг призвал запросить в СК и Генпрокуратуре информацию о всех зафиксированных случаях травли в школах и предложил дать законодательное определению буллингу.

Подключилась и фракция ЛДПР. Вице-спикер от этой партии Борис Чернышов призвал проверить, эффективно ли тратятся бюджетные деньги на школьных советников по воспитанию и штатных психологов.

Отвечать по новой статье с 14 лет

Появились и предложения, как именно наказывать за травлю. Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») уверен: «в рамках подготовки мер для предотвращения травли в школах» надо снизить возраст уголовной ответственности.

Отвечать за буллинг, который, правда, лишь частично подпадает под две статьи УК — 213 («Хулиганство») и 128.1 («Клевета»), надо с 14 лет, сказал ИА Регнум депутат Выборный.

Максимальное наказание за хулиганство, напомним, — лишение свободы до 5 лет, либо, если это группа лиц по сговору, до 7 лет за решеткой. За «простую» клевету может грозить максимум 160 часов исправительных работ, за клевету в интернете — срок до двух лет.

Сейчас за большинство преступлений ответственность наступает с 16 лет, а с 14 — только за общественно опасные действия (кража, разбой, теракт, сексуальное насилие, убийство), напомнил Выборный. Законодатель при определении возраста исходил из психологической зрелости.

Но многие эксперты считают, что к 14 годам подросток уже в полной мере отдает отчет своим действиям, отметил Выборный. Поэтому есть предложение дополнить две упомянутых статьи УК, «раз уж речь идёт о школьниках и травле в школах, положением о снижении возраста, с которого наступает ответственность».

Как уже говорилось, явление не вполне укладывается в статьи «Хулиганство» и «Клевета». Школьная травля не всегда выглядит как грубое нарушение общественного порядка, и не всегда она связана с публичным распространением ложных сведений.

Поэтому, скорее, имело бы смысл ввести отдельную статью, карающую за травлю, полагает парламентарий. В любом случае, указывает он, наказание за систематическое агрессивное преследование и унижение должно быть действенным.

При этом, добавил Выборный, к вопросу снижения возраста ответственности нужно подходить крайне взвешенно, учесть мнение специалистов.

Недостаточное или «людоедское» ужесточение?

Специалисты-правоохранители считают, что и 14 лет слишком высокая планка. «Думаю, уголовную ответственность нужно снизить до 10 лет», — сказала ИА Регнум следователь ОМВД России по московскому району Марьино, лейтенант юстиции Евгения Войнова.

Дети с улиц уже с 9–10 лет жестоки, добавила собеседница.

«Разборки и драки в школах, часто в спальных районах, где близки места проживания мигрантов, заканчиваются тяжелыми травмами, но кроме как поставить несовершеннолетнего на учёт в ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних) ничего нельзя», — подчёркивает Войнова.

Да, ребёнок будет на учете и его будут держать на контроле, но это не помогает. Нужны колонии и детские комнаты, исправительные работы, считает собеседница.

Кроме того, с 10 лет нужно ввести обязательное посещение психологов, уверена Войнова. «Если попал под уголовную ответственность, то это что-то вроде «кадетки», — отметила лейтенант юстиции. — Спорт, учёба, психолог. Кроме того, ПДН ужесточить контроль за надзорными, ввести дополнительные занятия вроде труда, информатики, физкультуры или что-то подобное на бесплатной основе при школе, чтобы дети учились работать и тратили там энергию».

Последнее слово, разумеется, за законодателями, но с учётом масштаба проблемы надо ожидать, что инициатива снизить возраст ответственности будет поддержана, считает Войнова.

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург, напротив, считает идею понизить планку уголовного возраста опасной, педагогически, политически и социально вредной. В комментарии ИА Регнум педагог провёл параллель с «людоедскими» законами 1934 года — тогда была введена ответственность с 12 лет, вплоть до смертной казни.

«Страх никого никогда не останавливал, это иллюзии. И это доказал мировой опыт. Чем выше наказание, тем больше совершается преступлений, убийств и так далее, чтобы не оставлять свидетелей», — подчеркнул Ямбург. Антитезой учитель считает специализированное, ювенальное правосудие (включающее и отдельные суды для несовершеннолетних), которое существовало в России в начале XX века вплоть до 1918 года.

«Рядом профессоров были разработаны специальные кодексы, где говорилось, что нужно учитывать психологическое состояние ребенка, его состояние здоровья, его социальный статус в семье и многие другие вещи», — отметил Ямбург. Этот подход продолжал действовать и в первые годы советской власти и показал свою действенность в работе с беспризорными, добавил собеседник.

«Важно, на мой взгляд, не допустить чувствабезнаказанности. Если подростку-правонарушителю менее 16 лет, он, как минимум должен быть в поле зрения органов, которые отвечают за профилактику. Надо качественно её усилить, и большая роль в этой работе отведена учителям и школьным психологам», — подчеркнул депутат Выборный.

Не случайно президент Владимир Путин так акцентирует внимание на роли педагогов в работе с подрастающим поколением, добавил собеседник.

ЧОПы — в «красную» и «зеленую» зоны

В дискуссиях, которые развернулись после брянской стрельбы, звучало мнение: строже спрашивать надо не только и не столько с тех, кто, возможно, довёл 14-летнюю Алину Афанаскину до преступления и самоубийства. Возникал вопрос: не слишком ли мягко отделалось частное охранное предприятие, которое отвечало за безопасность школы.

Напомним, что 51-летнюю Галину Черткову, которая работала охранником в 5-й гимназии, поместили под домашний арест. При этом сообщалось, что главу работавшего со школой ЧОПа — фирмы «Агентство «Экскалибур» — Сергея Поддубного отпустили из-под ареста под залог в 1,5 млн рублей.

Как отмечало ИА Регнум, после трагедии стало известно, что рамка металлоискателя на входе, установленная одним из частных охранных предприятий, не работала, из-за чего Алина смогла пронести ружьё в школу. В момент стрельбы о происходящем не догадывались даже учителя, находившиеся на соседнем этаже.

Из-за «внезапно» выявившейся и явно не единичной проблемы и появилось ещё одно депутатское предложение. Необходимо разработать критерии отбора организаций и создать реестр-рейтинг лицензированных охранных агентств, предлагает парламентарий от «Единой России» Сергей Колунов.

Если ЧОП не проходит по критериям отбора, то стоит поместить его в некую «красную» зону, а участие в работе со школами исключить вовсе, подчеркнул Колунов.

По мнению депутата, школьные охранники порой не понимают всей серьезности своей роли, ведь они отвечают за безопасность сотен, а иногда и тысяч детей. Отсюда следует, что необходимо обратить внимание на уровень работы охраны и на несоблюдение норм, недосмотр — ужесточить ответственность за такую халатность, заявил Колунов, предложив разработать соответствующие изменения в УК и КоАП. Обе эти инициативы он собирается предложить Росгвардии.

Собеседники ИА Регнум отмечают, что заняться ужесточением работы ЧОПов депутаты намеревались еще в 2018 году после трагедии в Керченском политехническом колледже, когда студент Владислав Росляков убил 20 и ранил 70 учеников и преподавателей. В начале 2019 года те же депутаты Выборный и Пискарёв предлагали ввести чёткие требования: в ЧОПах должны работать те, кто по физическим и профессиональным качествам может заниматься охранной работой (к 51-летней Чертковой в этом смысле есть вопросы).

Более того, сразу после керченской стрельбы федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова предлагала поручить охрану школ исключительно Росгвардии, исключив ЧОПы. Но, как и в случае с ответственностью за травлю, инициатива тогда зависла. Возможно, беспрецедентность брянской трагедии (впервые «колумбайнером» оказалась девочка) простимулирует решимость законодателей и профильных ведомств, отмечают эксперты.