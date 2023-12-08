Брянск, 8 декабря, 2023, 21:49 — ИА Регнум. У здания брянской гимназии №5, где 7 декабря восьмиклассница открыла по другим ученикам стрельбу из помпового ружья, появился стихийный мемориал, сообщает корреспондент ИА Регнум с места событий.

ИА Регнум

Жители города несут к месту трагедии цветы и мягкие игрушки. К зданию школы люди приходят поодиночке и большими группами.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, утром 7 декабря, 14-летняя ученица принесла в гимназию № 5 помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы. Жизни раненых вне опасности. Двое пострадавших были перевезены в Москву. Всем раненым помогали специалисты федеральных клиник.

ИА Регнум

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В МВД заявили, что ружьё школьница взяла у своего отца, оружие принадлежало ему и хранилось на законных основаниях. Отца девочки, а также директора охранного предприятия, в ведении которого была школа, и сотрудницу охраны гимназии задержали.

ИА Регнум

В прокуратуре сообщили, что предметом проверки станет также соблюдение норм безопасности. Источник ИА Регнум сообщал, что в распоряжении школы есть рамки металлодетектора, но установлены и подключены они не были.