Брянск, 7 декабря, 2023, 09:56 — ИА Регнум. В Брянске в одной из школ ученица восьмого класса устроила стрельбу, сообщили в оперативных службах.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

«Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Информация о пострадавших уточняется.

На месте работают сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 15-летний подросток в Неклиновском районе Ростовской области при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. Нападавшим оказался ученик 9 класса этого же образовательного учреждения, он страдает психическим заболеванием.

11 мая 2021 года в Казани вооружённый 19-летний преступник ворвался в гимназию № 175 и открыл там стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали и были госпитализированы. Нападавшим оказался Ильназ Галявиев, который несколько лет назад окончил эту школу.

После трагедии со стрельбой в казанской гимназии стали звучать предложения ужесточить правила получения оружия, а также вернуть смертную казнь в России, в частности за убийство детей.