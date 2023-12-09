Брянск, 9 декабря, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Галина Черткова, сотрудница ЧОПа, который охранял гимназию №5, где 7 декабря ученица открыла огонь по одноклассникам, во время судебного заседания заявила, что не считает себя виновной в произошедшем, передаёт 9 декабря МК.RU.

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Она призналась, что её не смутило отсутствие рамок металлоискателя на входе в учебное заведение.

«Да, рамок не было, но их отсутствие меня не смутило. Потому что рамка — не собственность ЧОПа, это собственность гимназии», — сказала она.

Черткова пояснила, что за день до трагедии в заведении украшали холл к Новому году, поэтому рамки с металлодетектором в тот день убрали.

Как сообщает портал MSK1.ru, на судебном заседании прозвучало, что девочка пронесла оружие в тубусе и пришла в обычной одежде, а потом уже надела чёрный костюм, в котором стреляла. Черткова подтвердила, что в тот день девочка и её сестра-близнец пришли одетые одинаково, со сменной обувью в руках и рюкзаками за спиной.

«Я достаточно осуществляю контроль, я работаю согласно инструкциям. В то утро злосчастное девочки шли одетые, как обычно», — уточнила она.

Сотруднице ЧОПа «не бросилось в глаза», что девочка могла пронести в школу что-то запрещённое, сказала Черткова.

Ранее Советский суд в Брянске арестовал её на два месяца. Также был арестован на два месяца и директора ЧОП «Экскалибур» Сергей Поддубный.

Кроме того, суд продлил до 72 часов задержание Дмитрия Афанаскина, отца устроившей стрельбу 14-летней школьницы. В его отношении было возбуждено два уголовных дела: его обвинили в небрежном хранении огнестрельного оружия и доведении дочери до самоубийства.

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Как передавало ИА Регнум, 7 декабря 14-летняя ученица принесла в брянскую гимназию № 5 помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, а потом покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы.

Двое пострадавших были перевезены в Москву. Всем раненым оказывали помощь специалисты федеральных клиник. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что семьи погибших и пострадавших получат помощь из бюджета региона. Семье погибшей девочки будет передан 1 млн рублей.

В прокуратуре Брянской области в свою очередь ранее заявили, что предметом проверки ведомства станет соблюдение норм безопасности в гимназии. Источник ИА Регнум сообщал, что в распоряжении школы есть рамки металлодетектора, но установлены и подключены 7 декабря они не были.