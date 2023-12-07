Москва, 7 декабря, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В момент стрельбы в классе гимназии № 5 в Брянске в помещении находилась и сестра-близнец стрелявший 14-летней девочки, сообщил источник ИА Регнум.

Надежда Михеева/ТАСС

По его словам, школьница сначала выстрелила в воздух, а потом атаковала одноклассников. Её родная сестра не пострадала. Источник допустил, что девочка не знала о планах своей сестры.

«Она специально опоздала на второй урок. Она вошла в класс уже с дробовиком в руках», — рассказал собеседник.

По последним данным, погибла одна ученица, ещё пять детей пострадали.

При этом собеседник агентства отметил, что единственная жертва стрельбы скончалась не мгновенно. Среди причин гибели рассматривается потеря крови.

Стрельба произошла утром 7 декабря в брянской гимназии № 5. По предварительным данным, восьмиклассница пронесла отцовское ружьё в школу, открыла огонь по одноклассникам, а потом покончила с собой.

Возбуждено уголовное дело. Родители девочки доставлены на допрос в СК. По данным ИА Регнум, отец раньше работал в ЧОП, а после увольнения пытался продать то самое помповое ружьё на сайте объявлений. В придачу к ружью продавался и шкаф для хранения, который каким-то образом открыла дочь и незаметно забрала огнестрельное оружие и патроны к нему.