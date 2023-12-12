Брянск, 12 декабря, 2023, 15:37 — ИА Регнум. 14-летняя брянская школьница Алина Афанаскина пронесла в школу ружье, из которого расстреляла 5 человек, в обычном пакете для сменной обуви. Торчавшую из него рукоятку оружия девочка замотала бумагой-миллиметровкой. За несколько минут до трагедии Алину вместе с сестрой Дашей запечатлела камера видеонаблюдения. Эту запись сейчас изучают следователи.

ИА Регнум Ружье Алина просто завернула в бумагу-миллиметровку

На кадрах, оказавшихся в распоряжении ИА Регнум, девочки выходят из арки дома, в котором живет семья Афанаскиных. Обе они в тот роковой день 7 декабря прогуляли первый урок — географию. И пошли ко второму — биологии. На кадрах видно, что Алина несет в руках пакет со «сменкой». Из него торчит сверток, в котором находится ружье. Ружье «Бекас-3» в той компоновке, которая была у Алины, не очень длинное — всего 53 сантиметра. Но тяжелое — весит больше 3 кг. За те несколько метров, которые Алина прошла в поле «зрения» камеры наблюдения, она дважды перехватывает пакет с обувью из одной руки в другую.

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Сестра-близняшка Даша после расстрела говорила, что не знала о готовящемся массовом убийстве. Судя по записи, по дороге в школу Алина вела себя как обычно: девочки идут и о чем-то разговаривают. Спросила ли Даша у сестры, что в пакете, и что та ответила — жители Брянска, скорее всего, узнают, только когда дело дойдет до суда.

Камеры наблюдения запечатлели сестер за четверть часа до конца первого урока. Времени, чтобы не опоздать было предостаточно. Идти до школы всего пять минут. Однако на биологию вовремя пришла только Даша. Алина чуть-чуть опоздала, судя по всему, задержалась где-то, чтобы достать ружье, и вошла в класс уже с заряженным оружием.

Как сообщало ИА Регнум, в результате стрельбы в гимназии № 5 в Брянске утром 7 декабря погибла одна девочка, пострадали еще четверо подростков, двое из них остаются в тяжёлом состоянии.

После стрельбы возбуждено несколько уголовных дел. Отца школьницы Дмитрия Афанаскина обвиняют по статьям о небрежном хранении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 224 УК РФ) и доведении несовершеннолетнего до самоубийства (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ). По версии следствия, он довёл дочь до суицида «путём угроз, жесткого обращения и систематического унижения её человеческого достоинства».

Помимо отца школьницы в рамках расследования задержаны Сергей Поддубный, директор охранного предприятия, в ведении которого находится гимназия, и сотрудница охраны школы Галина Черткова. 9 декабря суд арестовал обоих на два месяца. Решением суда от 10 декабря под домашний арест отправлена Лариса Католикова, заместитель директора гимназии № 5.