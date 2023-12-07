Брянск, 7 декабря, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Брянске. Четыре школьника госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, состояние ещё одного пострадавшего — тяжёлое, рассказал журналистам помощник министра.

Андрей Мазунин /РИА Новости

Утром 7 декабря в гимназии №5 Брянска 14-летняя ученица восьмого класса устроила стрельбу из помпового ружья. Стреляла она в своих одноклассников. В 9:15 мск после поступления сигнала сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи прибыли в школу.

В администрации Брянска сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека, в том числе сама стрелявшая. Впоследствии в экстренных службах уточнили, что число пострадавших увеличилось до пяти.

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Остальные школьники были отправлены домой в сопровождении взрослых. Здание было оцеплено сотрудниками полиции. Ведётся следствие. Мотивы стрелявшей и обстоятельства дела уточняются.

Причины

В СМИ активно обсуждаются две версии, о том, почему якобы была открыта стрельба. В первом случае называется травля школьницы. Как пишут журналисты, одноклассники могли издеваться над девочкой.

По другой версии школьниц «не поделила» с одноклассницей мальчика, который нравился обеим, пишет RT. Такую версию сейчас проверяет следствие. Прорабатываются и другие варианты.

При этом источник ИА Регнум заявил, что версия о «неразделённой любви» не выдерживает критики и точно не соответствует действительности.

Оружие

Следователи проверяют версию о том, что оружие школьница вынесла из дома. Ружьё принадлежит её отцу. По данным ИА Регнум, ранее он был сотрудником ЧОП и в последнее время пытался продать оружие. В настоящее время мужчину доставили на допрос к следователям.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в соцсетях заявил, что девочка пронесла ружьё, спрятав его в тубусе для бумаг. Осведомлённый источник ИА Регнум сообщил, что школьница прошла в учебное заведение без каких-либо помех, так как на входе в гимназию не были установлены работающие рамки металлоискателя.

Подвергла опасности родную сестру

Как удалось выяснить ИА Регнум, в момент стрельбы в классе находилась сестра-близнец стрелявшей девочки. По предварительным данным, она не знала о планах родственницы. При стрельбе девочка не пострадала.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), сообщили в управлении Следственного комитета по региону. В региональной прокуратуре, в свою очередь, отметили, что предметом их проверки станет соблюдение безопасности в школе.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял оказание помощи пострадавшим при стрельбе под личный контроль, рассказали журналистам в ведомстве. Для всех пострадавших будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник.

Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он также выразил соболезнования родителям погибшей девочки.