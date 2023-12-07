Брянск, 7 декабря, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Помповое ружьё, из которого стреляла брянская школьница, принадлежало её отцу и хранилось на законных основаниях, сообщила 7 декабря пресс-служба УМВД региона на своём сайте.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Согласно действующим нормативным правовым актам, проверка хранения оружия, находящегося на руках у граждан, проводится на основании мотивированных письменных запросов соответствующих подразделений Росгвардии», — сказано в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, утром 7 декабря 14-летняя ученица восьмого класса принесла в гимназию № 5 в Брянске помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы. В Минздраве уточнили, что четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали и привезли на допрос отца стрелявшей. По данным ИА Регнум, ранее он был сотрудником ЧОП, а в последнее время пытался продать оружие. В квартире семьи школьницы, устроившей стрельбу, прошли обыски.

Источник ИА Регнум сообщил, что школьница прошла в учебное заведение без помех, потому что на входе не установлены работающие рамки металлоискателя. В региональной прокуратуре отметили, что соблюдение безопасности в школе станет предметом проверки.