Брянск, 7 декабря, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Устроившая 7 декабря стрельбу в брянской школе 14-летняя восьмиклассница вела дневник и на его страницах жаловалась на издевательства со стороны знакомых, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на информированные источники.

СК России. Кадр из видео Сотрудник Следственного комитета РФ работает в гимназии № 5 в Брянске

Канал приводит цитаты, авторство которых предположительно принадлежит стрелявшей. Другие источники не подтверждали, что записи были сделаны именно ею.

Автор дневника отмечает, что упоминаемые люди, прежде всего одноклассники, «испортили ей жизнь». Также в записях сообщается, что автор изучал паблики, связанные в том числе с оружием, и на протяжении нескольких месяцев ждал момента, когда можно будет взять принадлежащее отцу ружьё.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, утром 7 декабря в гимназии № 5 Брянска 14-летняя ученица восьмого класса устроила стрельбу из помпового ружья. Два человека, включая саму стрелявшую, погибли, ещё пять подростков получили ранения. Их жизни вне опасности, организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник, сообщали в Минздраве.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В региональной прокуратуре, в свою очередь, отметили, что предметом проверки станет соблюдение безопасности в школе. По данным ИА Регнум, стрелявшая смогла беспрепятственно пронести ружьё, потому что рамки металлодетектора в школе не работали.

Правоохранители задержали и привезли на допрос отца стрелявшей. По данным ИА Регнум, ранее он был сотрудником ЧОП, а в последнее время пытался продать оружие.