Брянск, 9 декабря, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Суд в Брянске продлил до 72 часов задержание Дмитрия Афанаскина, отца 14-летней школьницы, которая 7 декабря открыла стрельбу в городской гимназии №5.

Меру пресечения суд избирать не стал. Заседание было отложено по просьбе жены Афанаскина, передаёт Telegram-канал «112».

Как сообщало ИА Регнум ранее, Афанаскин был задержан, в его отношении было возбуждено два уголовных дела: его обвинили в небрежном хранении огнестрельного орудия и доведении дочери до самоубийства.

Судья на заседании 9 декабря сообщил, что по второму делу обвиняемый вину не признал и от дачи показаний отказался. При этом Афанаскин признал вину в небрежном хранении оружия.

Как сообщалось ранее, 7 декабря 14-летняя ученица принесла в брянскую гимназию № 5 помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, а потом покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы.

Жизни раненых вне опасности. Двое пострадавших были перевезены в Москву. Всем раненым оказывали помощь специалисты федеральных клиник. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что семьи погибших и пострадавших получат помощь из бюджета региона. Семье погибшей девочки будет передан 1 млн рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В МВД заявили, что ружьё школьница взяла у своего отца, оружие принадлежало ему и хранилось на законных основаниях. Помимо Афанаскина, были задержаны директор охранного предприятия, в ведении которого находится гимназия, и сотрудница охраны школы, 9 декабря суд арестовал и того, и другую на два месяца.

В прокуратуре Брянской области в свою очередь ранее сообщили, что предметом проверки ведомства станет соблюдение норм безопасности в гимназии. Источник ИА Регнум сообщал, что в распоряжении школы есть рамки металлодетектора, но установлены и подключены 7 декабря они не были.

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