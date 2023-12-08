Москва, 8 декабря, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Двое школьников, пострадавшие при стрельбе в брянской гимназии №5 и эвакуированные в Москву, перенесли полёт нормально. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Двоих детей, находящихся в тяжёлом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелёт они перенесли удовлетворительно», — сообщили в Минздраве.

В пресс-службе пояснили, что ещё трое пострадавших остаются в брянских медучреждениях в состоянии средней степени тяжести, за их лечением следит глава Минздрава Михаил Мурашко.

Брянские врачи провели экстренные телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы и НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова по каждому из пострадавших, добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт Ми-8 прибыл в Брянск за ранеными накануне вечером. В полёте до Москвы пострадавших сопровождала сводная медицинская бригада специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава и Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф.

14-летняя ученица 8-го класса брянской гимназии № 5 утром 7 декабря пришла на занятия с помповым ружьём. Девушка открыла огонь по одноклассникам, а затем покончила с собой. Одна ученица от полученных ранений скончалась на месте. В результате стрельбы пострадали пять подростков. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

После проверки в МВД заявили, что ружьё брянская школьница взяла у своего отца. Оружие принадлежало ему и хранилось на законных основаниях.