Брянск, 10 декабря, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Отца 14-летней школьницы, устроившей стрельбу в гимназии № 5 города Брянска, Дмитрия Афанаскина арестовали на два месяца по решению суда. Об этом сообщает 10 декабря пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области в Telegram-канале.

Надежда Михеева/ТАСС Дмитрий Афанаскин в суде

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Афанаскину меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2024 года. Постановление не вступило в законную силу.

Мужчину обвиняют по статьям о небрежном хранении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 224 УК РФ) и доведении несовершеннолетнего до самоубийства (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ). На заседании 9 декабря он признал вину по первой статье, но по второму делу вину не признал и от дачи показаний отказался.

По версии следствия, из-за небрежного хранения обвиняемым оружия дочь смогла завладеть им, принести в школу и начать стрельбу. Кроме того, мужчину обвиняют в доведении дочери до самоубийства «путём угроз, жесткого обращения и систематического унижения её человеческого достоинства», говорится в сообщении.

Ранее суд продлил Афанаскину срок задержания до 72 часов, отложив заседание по избранию меры пресечения после просьбы его жены.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 7 декабря 14-летняя девочка принесла в гимназию помповое ружьё, открыла огонь по одноклассникам, а потом покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы.

Помимо отца школьницы были задержаны Сергей Поддубный, директор охранного предприятия, в ведении которого находится гимназия, и сотрудница охраны школы Галина Черткова. Суд 9 декабря арестовал обоих на два месяца. Решением суда от 10 декабря под домашний арест отправлена Лариса Католикова, заместитель директора гимназии № 5.