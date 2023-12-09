Брянск, 9 декабря, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Семья девочки, погибшей при стрельбе в брянской гимназии, получит 1 млн рублей из областного бюджета, сообщил 9 декабря глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Надежда Михеева/ТАСС

«Страшная трагедия, произошедшая в гимназии N5, — наша общая беда и боль. Наш долг — поддержать семьи тех, кто пострадал», — написал Богомаз.

Так, 1 млн рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тыс. рублей — семьи тех, кто получил тяжёлые ранения, по 300 тыс. — ранения легкой степени.

Глава региона уточнил, что врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим. С детьми и родителями работают квалифицированные психологи. Правоохранительные структуры принимают все необходимые меры, чтобы трагедия не повторилась.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 декабря 14-летняя девочка пришла с ружьём в гимназию в Брянске и открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. Одна из раненых скончалась на месте, ещё пятеро подростков были госпитализированы. Жизни раненых вне опасности. Двое пострадавших были перевезены в Москву.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудница ЧОП, которая охраняла гимназию в момент трагедии и заместитель директора образовательного учреждения. Также задержан директор этого частного охранного предприятия.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил 9 декабря, что эвакуированные в Москву остаются в тяжёлом состоянии.Он рассказал, что обоих мальчиков прооперировали.