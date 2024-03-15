Выборы президента России 2024
В Москве электронное голосование на выборах перешло в режим очереди
Электронное голосование на выборах президента России началось в Москве 15 марта, система перешла в режим электронной очереди из-за большого количества желающих проголосовать. Онлайн-голосование доступно на сайте elec. mos.ru. «В связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн...
15 марта 2024
В Москве открылись участки для голосования на выборах президента России
В Москве и Московской области открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. В российской столице открылось более 2,2 тыс. участков, они будут работать с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00. Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО. В воскресенье, 17 марта...
15 марта 2024
В Омской области началось голосование на выборах президента России
Голосование на выборах президента России началось в Омской области 15 марта в 08:00 по местному времени (05:00 мск), сообщила региональная избирательная комиссия. Принять участие в голосовании в Омской области смогут около 1,5 млн человек. Для избирателей открыли 1685 постоянных участков, из них...
15 марта 2024
Удалённо на выборах президента РФ проголосовали более 260 тыс. человек
Участниками дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента РФ стали более 260 тысяч человек. Об этом 15 марта свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ. Так, по состоянию на 06:00 мск от избирателей в 29 регионах, ранее подавшим...
15 марта 2024
В США перед выборами президента РФ поразились положительным фактам о России
Санкции Запада остались для многих жителей России незаметными, общественного недовольства экономикой в основном нет, избиратели не испытывают дискомфорта в стране в преддверии президентских выборов. Об этом заявил автор американского агентства Bloomberg. В статье оценивается работа президента...
15 марта 2024
Таиланд первым за рубежом начал голосование на выборах президента России
Голосование на выборах президента РФ началось в Таиланде на избирательном участке на территории генконсульства России на Пхукете. Королевство стало первым зарубежным государством, где началось основное голосование. Генконсул Владимир Соснов рассказал ТАСС, что на выборах президента РФ в 2018 году...
15 марта 2024
Жители чукотского села за два часа голосования показали явку в 100%
В селе Иультинского района Чукотского автономного округа за два часа с начала голосования на выборах президента России продемонстрировали 100-процентную явку избирателей. Об этом 15 марта сообщил региональный избирком. «У нас отличная новость из УИК36! Жители села Нутэпэльмен за два часа сделали...
15 марта 2024
В Иркутской области и Бурятии началось голосование на выборах президента РФ
Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Иркутской области и Бурятии в 08:00 по местному времени (03:00 мск). Досрочное голосование в этих регионах проходило в труднодоступных и отдаленных территориях с конца февраля и завершилось 14 марта. В Бурятии, по данным...
15 марта 2024
На Дальнем Востоке началось голосование на выборах президента России
В Амурской и Еврейской автономной области (ЕАО), Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Республике Якутия открылись избирательные участки в рамках трёхдневного голосования на выборах президента России. По информации избиркома, в Приамурье 15 марта в 08:00 (02:00 мск) открылись 706...
новость часа
15 марта 2024
Итоги выборов президента РФ разочарует многих за рубежом — зампред ЦИК
Полученный по итогам голосования на выборах президента России результат разочарует многих за рубежом, выразил уверенность заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев. По его словам, люди всё равно скажут своё слово, несмотря ни на что. Чем сильнее давление на...
новость часа
15 марта 2024
Дипломат Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы
Посольству России в Вашингтоне в преддверии выборов президента РФ участились угрозы. Поступила информация о намерениях провести антироссийские акции. Об этом заявил посол Анатолий Антонов в программе «Большая игра» на Первом канале. По словам российского дипломата, угроз и звонков в дипмиссию стало...
15 марта 2024
Выборы президента России стартовали на Колыме, Сахалине и Курилах
В Магаданской и Сахалинской областях началось голосование на выборах президента России. На Колыме в 08:00 (00:00 мск) открылись 86 избирательных участков, сообщил 15 марта председатель облизбиркома Николай Жуков. Он уточнил, что в Магаданской области зарегистрированы 97 255 избирателей. К работе на...
15 марта 2024
Иностранные наблюдатели: на выборах в России высокая прозрачность
Иностранные электоральные эксперты уже прибыли в Россию, чтобы наблюдать, перенимать опыт, оценивать, общаться с избирателями, делать выводы о выборах президента РФ, которые проводятся с 15 по 17 марта во всех регионах страны. Многие из них уже не первый раз приезжают в Россию с этой целью. Один из...
15 марта 2024
В России голосование на выборах президента началось на Камчатке и Чукотке
На Дальнем Востоке на Камчатке и Чукотке первыми 15 марта в 08:00 по местному времени (23:00 14 марта мск) открылись избирательные участки. Жители уже могут голосовать за кандидатов в президенты России. В церемонии открытия по видеосвязи приняла участие председатель ЦИК РФ Элла Памфилова...
14 марта 2024
Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за попытки срыва выборов
В прокуратуре Москвы предупредили об ответственности, в том числе уголовной, за нарушения избирательного законодательства после появившихся призывов в Сети к несогласованным мероприятиям на избирательных участниках. В соцсетях надзорным ведомством были выявлены публикации с призывами 17 марта в...
новость часа
14 марта 2024
Голосование на выборах за рубежом пройдёт при повышенных мерах безопасности
За рубежом завершилось досрочное голосование на выборах президента России, оно прошло при повышенных мерах безопасности, сообщила 14 марта ассоциация «Независимый общественный мониторинг». Досрочное голосование прошло в 51 стране. По данным МИД, участие в выборах за рубежом приняли уже более 40...
14 марта 2024
В ДНР проходит акция «Бегу, дрифтую на выборы»
В Донецкой Народной Республике 14 марта прошёл пятый день акции «Бегу, дрифтую на выборы». Об этом 14 марта корреспонденту ИА Регнум сообщил начальник отдела молодёжи, спорта и туризма администрации Старобешевского муниципального округа Артём Карасёв. Он отметил, что 14 марта автопробег стартовал в...
14 марта 2024
В России открылись ситуационные центры наблюдения на выборах президента
В России за несколько часов до начала первого дня голосования на предстоящих выборах президента открылись ситуационные центры наблюдения. Об этом сообщила ассоциация «Независимый общественный мониторинг». Как сообщили в организации, ситуационные центры НОМ и Общественной палаты (ОП) РФ в...
новость часа
14 марта 2024
Мэрия предостерегла москвичей от излишней доверчивости перед выборами
Уведомления и сообщения о выборах президента России могут приходить жителям Москвы только через официальные каналы информирования, напомнил 14 марта столичный департамент информационных технологий. Организаторы голосования не присылают личные сообщения о выборах в мессенджерах и не звонят москвичам...
14 марта 2024
Мосгоризбирком: за препятствование выборам грозит уголовная ответственность
За препятствование осуществлению избирательного права во время предстоящих выборов президента грозит уголовная ответственность. Об этом напомнил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут. По словам Реута, проанализировав прикрепившихся к участкам в...
14 марта 2024