Вашингтон, 29 июня, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Представителям Республиканской партии необходимо готовиться к выдвижению более молодого кандидата от демократов после провального выступления президента США Джо Байдена на дебатах. Такое мнение в интервью изданию The Wall Street Journal высказала бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли, вышедшая из гонки за выдвижение кандидатом в президенты страны от республиканцев.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Они (демократы ― Прим. ред.) будут действовать разумно: они приведут кого-то моложе, они приведут кого-то энергичного, они приведут кого-то проверенного», ― считает Хейли.

По её мнению, демократы «не смогут выжить», если позволят действующему главе Белого дома Джо Байдену остаться их кандидатом. И республиканцам надо использовать это время, чтобы подготовится к такому событию, добавила Хейли.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта после поражений в праймериз в Супервторник экс-постпред США при ООН, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки. Она при этом не стала призывать сторонников голосовать за своего единственного конкурента на праймериз Дональда Трампа. Хейли из 15 штатов, где проводились праймериз, она одержала победу только в Вермонте.

Ранее высказал мнение, что Трамп не сможет победить на выборах действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. 7 июня в городе Атланта (штат Джорджия) состоялись первые предвыборные дебаты Джо Байдена и его соперника по президентской гонке, предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа. После завершения дебатов в предвыборном штабе Трампа объявили о победе экс-президента и отметили, что республиканец подошёл к дебатам более подготовленным, чем его оппонент, увереннее отвечал на вопросы ведущих и обращался к собственной предвыборной повестке.

По данным CNN, после выступления Джо Байдена в Демократической партии началась «агрессивная паника». Отмечалось, что некоторые источники телеканала оценили состоявшиеся дебаты в крайне резкой и нелицеприятной форме.

Также «мрачное» выступление Байдена вызвало обеспокоенность среди зарубежных дипломатов, в том числе из Европы, Азии и Ближнего Востока. По информации одного из источников CNN, среди них преобладает мнение о том, что это крайне отрицательно скажется на его предвыборной кампании и шансах на переизбрание.

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал членов американской администрации отправить Байдена в отставку. По его словам, в стране сложилась тревожная ситуация, поскольку все видят слабость президента. Представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер, в свою очередь, заявил, что президент не намерен выходить из предвыборной гонки.