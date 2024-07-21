В МИД РФ поинтересовались, каким образом Байден подписывал решения
Захарова: «непонятно как» Байден подписывал решения, которые привели к кризису
Москва, 22 июля, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Три с половиной года беспомощный президент США Джо Байден непонятно каким образом подписывал решения, которые привели к мировому кризису из-за ситуации на Украине. Об этом заявила в эфире «Соловьёв. Live» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Никто не знает, понимал ли Байден, что подписывает, или не понимал. Понимал ли, как прошли [предыдущие] выборы в США, когда голосовали мёртвые, когда выборы превратились практически в техногенную катастрофу, о которой говорили все американцы», — недоумевает дипломат.
По словам Захаровой, на серьёзность трагедии указывает «бесконтрольное расползание оружия по Европе» и за пределы континента, поскольку оно уже «всплывало на Ближнем Востоке», а также формирование на континенте террористических группировок в масштабах стран.
Захарова отметила, что многие говорили о необходимости у власти в США именно такого человека, который не осознавал бы происходящее с ним и вокруг. Это и есть трагедия, констатировала официальный представитель МИД РФ.
Как сообщало ИА Регнум, Джо Байдена после выхода из президентской гонки следует привлечь к ответственности за развязывание военного конфликта на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нынешний президент США создал проблемы по всему миру и в своей стране, его руки в крови. Байден понял, что его не изберут, поэтому бежит, не дожидаясь выборов, сказал спикер ГД.
Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал выход Байдена из президентской гонки, назвав его «худшим президентом в истории страны».
Выход Байдена из гонки стал чёрным днём для Украины и Европы, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.
Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки, но продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока.