Москва, 22 июля, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Три с половиной года беспомощный президент США Джо Байден непонятно каким образом подписывал решения, которые привели к мировому кризису из-за ситуации на Украине. Об этом заявила в эфире «Соловьёв. Live» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

«Никто не знает, понимал ли Байден, что подписывает, или не понимал. Понимал ли, как прошли [предыдущие] выборы в США, когда голосовали мёртвые, когда выборы превратились практически в техногенную катастрофу, о которой говорили все американцы», — недоумевает дипломат.

По словам Захаровой, на серьёзность трагедии указывает «бесконтрольное расползание оружия по Европе» и за пределы континента, поскольку оно уже «всплывало на Ближнем Востоке», а также формирование на континенте террористических группировок в масштабах стран.

Захарова отметила, что многие говорили о необходимости у власти в США именно такого человека, который не осознавал бы происходящее с ним и вокруг. Это и есть трагедия, констатировала официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байдена после выхода из президентской гонки следует привлечь к ответственности за развязывание военного конфликта на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нынешний президент США создал проблемы по всему миру и в своей стране, его руки в крови. Байден понял, что его не изберут, поэтому бежит, не дожидаясь выборов, сказал спикер ГД.

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал выход Байдена из президентской гонки, назвав его «худшим президентом в истории страны».

Выход Байдена из гонки стал чёрным днём для Украины и Европы, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки, но продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока.