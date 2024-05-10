Москва, 10 мая, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы 10 мая обсудят кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации, анонсировал в Telegram-канале спикер Вячеслав Володин, пояснив, что президент РФ Владимир Путин уже внёс в Госдуму представление по кандидатуре Мишустина.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Председатель Госдумы напомнил, что депутатам впервые за всю историю современной России предстоит формировать состав правительства.

По словам Володина, Михаил Мишустин выступит с докладом, ответит на вопросы депутатов, прозвучат выступления от политических фракций, после чего состоится голосование.

Обсуждение кандидатуры Мишустина пройдёт во всех фракциях, а в 14:00 начнётся пленарное заседание.

Премьер не позднее недельного срока после утверждения представит президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Он также предложит главе государства кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Правительство во главе с Мишустиным проработало более четырёх лет.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин одержал убедительную победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн российских граждан.