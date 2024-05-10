В Госдуме обсудят кандидатуру Мишустина на пост главы правительства 10 мая
Госдума обсудит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра 10 мая
Москва, 10 мая, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы 10 мая обсудят кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации, анонсировал в Telegram-канале спикер Вячеслав Володин, пояснив, что президент РФ Владимир Путин уже внёс в Госдуму представление по кандидатуре Мишустина.
Председатель Госдумы напомнил, что депутатам впервые за всю историю современной России предстоит формировать состав правительства.
По словам Володина, Михаил Мишустин выступит с докладом, ответит на вопросы депутатов, прозвучат выступления от политических фракций, после чего состоится голосование.
Обсуждение кандидатуры Мишустина пройдёт во всех фракциях, а в 14:00 начнётся пленарное заседание.
Премьер не позднее недельного срока после утверждения представит президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Он также предложит главе государства кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.
Как сообщало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
Правительство во главе с Мишустиным проработало более четырёх лет.
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин одержал убедительную победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн российских граждан.