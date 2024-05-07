Москва, 7 мая, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Россия не хочет, чтобы другие страны вмешивались в её избирательные процессы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Мы выбираем свой парламент. Мы выбираем своего президента. Мы голосуем за президента или не хотим голосовать за президента, и мы настаиваем, что имеем право делать это так, как мы того хотим», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия не хочет, чтобы какая-либо страна вмешивалась в выбор и предпочтения россиян.

Как передавало ИА Регнум, Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС не признавать результаты выборов президента России, состоявшихся в марте 2024 года. При этом резолюции, принятые ЕП, носят лишь рекомендательный характер и юридической силы не имеют.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала ничтожным решение Европейского парламента по резолюции, в которой содержится обращённая к странам Евросоюза просьба не признавать результаты выборов в России.

В свою очередь постпред России при Евросоюзе Кирилл Логвинов отметил, что антироссийская резолюция Европарламета напоминает бульварное чтиво, в котором есть и «охота на ведьм», и ссылки на «неведомые источники».

Вместе с тем вмешательство в выборы президента России шло со стороны всех недружественных стран, среди лидеров — США и Германия, заявил посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович 17 марта.

Также МИД РФ обвинял западные страны в создании препятствий для волеизъявления живущих в этих странах граждан России. В штабе по наблюдению за выборами в Москве отмечали, что большинство DDoS-атак на избирательные ресурсы идёт из США и Британии.