Вашингтон, 23 июля, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден якобы сказал несколько слов по громкой связи в ходе выступления американского вице-президента Камалы Харрис 22 июля в штабе Демократической партии. Об этом сообщил телеканал MSNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Харрис впервые выступила с речью после того, как Байден объявил о решении сняться с президентской гонки и поддержать её кандидатуру на выборах главы государства. Представители штаба решили подключить американского лидера к трансляции посмертия, что бы развеять сомнения по поводу того, что он жив.

Вице-президент спросила Байдена по громкой связи, смотрит ли он за её выступлением и слышит ли аплодисменты в зале. После этого голос, похожий на голос американского лидера, ответил утвердительно.

Вместе с организаторы выступления решили не подключать самого Байдена по видеосвязи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее телеканал Fox News потребовал предъявить доказательства того, что Байден жив. Представители СМИ отметили, что президент объявил о решении прекратить участие в президентских выборах письменно, а не на камеру. Кроме того, журналисты указали, что за время, которое прошло с этого момента, Байден так и не появился на публике.

Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Бобертвыдвинула такое же требование. Она считает, что Байден должен на камеры прокомментировать своё решение по выборам.

17 июля стало известно, что у президента США выявили заражение коронавирусом. 22 июля лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор отметил, что симптомы коронавирусной инфекции у Байдена почти полностью прошли.