Москва, 10 мая, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства России. Об этом 10 мая сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Мишустин

«Президент Владимир Владимирович Путин внёс в Госдуму представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства», — написал Володин в Telegram-канале.

Решение по данному вопросу будут принимать 10 мая, добавил спикер.

Впервые за всю историю современной России Госдума сформирует состав правительства, включая премьер-министра, его заместителей и федеральных министров. Новые полномочия депутатов были установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

Обсуждение кандидатуры премьера пройдёт во всех фракциях. В 14:00 мск начнётся пленарное заседание Госдумы. Сначала выступит с докладом Михаил Мишустин, затем депутаты смогут задать вопросы, следом ожидается выступление политических фракций. Лишь после этого состоится голосование по утверждению кандидатуры председателя правительства России, заключил Володин.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Его кабинет министров проработал более 4 лет.

Согласно Конституции, председатель правительства России, которого предлагает президент, утверждается Госдумой. Премьер не позднее недельного срока после утверждения представляет главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, предлагает кандидатуры на должности своих заместителей и федеральных министров.

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