Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России
Госдума: Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России
Москва, 10 мая, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства России. Об этом 10 мая сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
«Президент Владимир Владимирович Путин внёс в Госдуму представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства», — написал Володин в Telegram-канале.
Решение по данному вопросу будут принимать 10 мая, добавил спикер.
Впервые за всю историю современной России Госдума сформирует состав правительства, включая премьер-министра, его заместителей и федеральных министров. Новые полномочия депутатов были установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.
Обсуждение кандидатуры премьера пройдёт во всех фракциях. В 14:00 мск начнётся пленарное заседание Госдумы. Сначала выступит с докладом Михаил Мишустин, затем депутаты смогут задать вопросы, следом ожидается выступление политических фракций. Лишь после этого состоится голосование по утверждению кандидатуры председателя правительства России, заключил Володин.
Как передавало ИА Регнум, 7 мая правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Его кабинет министров проработал более 4 лет.
Согласно Конституции, председатель правительства России, которого предлагает президент, утверждается Госдумой. Премьер не позднее недельного срока после утверждения представляет главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, предлагает кандидатуры на должности своих заместителей и федеральных министров.
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