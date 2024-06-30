Берлин, 30 июня, 2024, 10:15 — ИА Регнум. В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США Вашингтон может поменять свой политический курс по Украине и оставить её. Такое мнение 29 июня высказал генсек входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай в интервью N-TV.

Kyle Mazza/Global Look Press

«Не исключено, что, например, администрация Трампа скажет нам в начале следующего года: «Дорогие европейцы, конфликт на Украине — это ваше дело». И это, конечно, имело бы драматические последствия для развития событий на Украине», — заявил он.

Политик также высказал предположение, что в скором времени США будут всё меньше интересоваться ситуацией в Европе, так как сконцентрируются на Китае. Из-за этого Вашингтон может оказаться не готов финансировать безопасность государств Европы, добавил Джир-Сарай.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Трамп заявил, что Украина проигрывает в военном конфликте с Россией. Экс-президент США пояснил, что киевский режим потерял много бойцов, уточнив, что армия России может освободить всю Украину.

При этом бывший американский лидер позднее заявил, что считает неприемлемыми условия по урегулированию украинского конфликта, выдвинутые ранее президентом России Владимиром Путиным. Трамп подчеркнул, что в случае победы на президентских выборах он намерен добиться урегулирования конфликта.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков 28 июня указал на то, что Трамп со временем осознает безальтернативность предложений президента России по украинскому конфликту. Дипломат уточнил, что экс-президент США не представляет собой всю американскую элиту, курс которой определяли и определяют политики.