Москва, 15 мая, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Выборный процесс в России доказал свою безукоризненность. Это касается голосований всех уровней — от региональных до выборов президента страны, а Европа в действительности сильно отстаёт от таких стандартов. Такую оценку озвучил в рамках прошедшей в Общественной палате Конференции международных наблюдателей «О роли и перспективах международного наблюдения в условиях глобализации, внешнего давления и информационных войн» бывший лидер Народной партии Испании, наблюдатель на президентских выборах в РФ, Педро Мауриньо.

Дарья Антонова ИА Регнум

Мауриньо рассказал, что уже свыше 10 лет участвует в российских выборных процессах, включая выборы президента, депутатов Госдумы и даже региональные выборы.

«Я никогда не видел никакого давления, принуждения, никаких подтасовок и инцидентов, которые могли бы поставить под сомнение действительность и законность всех этих процессов. Не слышал жалоб со стороны избирателей и международных наблюдателей. По моему мнению, выборы в России отвечают всем международным стандартам и являются процессом высочайшего качества. Это по-настоящему безукоризненный процесс», — заявил Мауриньо.

Он также признался, что организация выборного процесса в России обладает некоторыми важными характеристиками, которых не достаёт, например, выборам в его родной Испании.

«В частности, это переносные урны для голосования, возможность голосовать из дома для граждан с инвалидностью и пожилых людей», — перечислил наблюдатель.

Мауриньо подтвердил, что в ходе российских выборов обеспечена тайна голосования, а кабины для голосования на избирательных участках в России превосходят по стандартам кабины, которые используются в Испании.

Участники конференции отметили, что выборы президента в России проходили в условиях, когда ещё на стадии предвыборной кампании западные оппоненты предпринимали многочисленные попытки подорвать доверие к выборам.

По мнению экспертов, эти попытки преследуют своей целью подрыв демократических институтов. В долгосрочной перспективе можно утверждать о подрыве в том числе дальнейшего развития демократии и многополярного мира.

По итогам конференции предложено принять проект резолюции, который будет разослан во все международные организации, занимающиеся наблюдением за выборами в мире. В проекте в числе прочего содержится требование защиты прав и безопасности международных наблюдателей, заявление о недопустимости политического преследования международных наблюдателей на родине за то, что они наблюдают за выборами в других странах, указание недопустимости попыток использования наблюдателей в чьих-то политических целях, а политические взгляды самих участников миссий не должны влиять на объективность наблюдения.

Выборы президента России проходили в трёхдневном формате 15–17 марта 2024 года. За их проведением которых следили 1 115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира. Владимир Путин победил на выборах с итоговым результатом 87,28% (76 277 708 голосов). За Николая Харитонова (КПРФ) проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») — 3,85%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 3,2%. Голосование прошло при рекордной в новейшей истории страны итоговой явке с учётом ДЭГ — 77,49%. В нём приняли участие 87 576 075 избирателей, что является историческим показателем.