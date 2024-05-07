Москва, 7 мая, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Инаугурация президента России Владимира Путина открыла новую страницу в истории страны, это отправная точка для мощного рывка вперёд. Такое мнение 7 мая корреспонденту ИА Регнум высказал директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов.

Церемония официального вступления Владимира Путина в должность президента началась в 12:00 мск, для главы государства она стала пятой.

Мартынов отметил, что выборы президента России завершились убедительной победой Владимира Путина. Он набрал 87,28% при беспрецедентной явке в 77,49%. Граждане сделали свой выбор, несмотря на внешнее давление и попытки противников России изменить их понимание и видение своего будущего.

Люди ответили на внешнее давление, консолидировавшись вокруг президента и его курса на укрепление суверенитета страны и развитие отношений с остальным миром.

«Инаугурация открыла новый срок полномочий Владимира Путина на посту президента России. Сегодня начался новый исторический этап для всей страны, который должен привести к мощному рывку вперёд. То, что начал Путин, он должен довести до конца. Именно с такими мыслями шли люди на избирательные участки 17 марта и голосовали за президента Путина. Они голосовали за будущее своих детей, благополучие и развитие. Российский народ сделал свой выбор. Теперь настало время Путину и его команде реализовать все надежды граждан России, опираясь на рекордное большинство избирателей», — отметил Мартынов.

Как передавало ИА Регнум, инаугурация Путина состоялась 7 мая в 12:00 в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. На церемонии инаугурации присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости. Всего на церемонию официального вступления Путина в должность президента приглашены около 2,6 тыс. человек.

О том, что Путин вступил в должность президента на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. После принесения присяги Путин получил от Зорькина символы президентской власти.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин одержал убедительную победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн российских граждан.

Президент РФ Владимир Путин 7 мая, выступая с речью на церемонии инаугурации, заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по стратегической безопасности. Он подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Эти страны составляют мировое большинство.

Президент добавил, что в сложном, стремительно меняющемся мире Россия должна быть самодостаточной и конкурентоспособной, открывать, как это бывало не раз, новые горизонты, но помнить и уроки истории. Российская государственная система должна быть прочной и устойчивой к любым вызовам и угрозам, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин назвал ключевым приоритетом для страны народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций. Российский лидер выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт через трудный, рубежный период, станет ещё сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижения целей развития.