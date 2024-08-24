Вашингтон, 24 августа, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Демократическая партия США критиковала выборы в России за якобы отсутствие конкуренции, но демократы сами избавились от своих соперников. Об этом заявил 23 августа независимый кандидат в американские президенты Роберт Кеннеди — младший.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

Политик рассказал о своих наблюдениях в ходе обращения к нации. Он выступал из города Финикса (штат Аризона).

Кеннеди-младший напомнил, что глава Белого дома Джо Байден высмеивал широкую поддержку президента России Владимира Путина на выборах, которые прошли в марте 2024 года. Вместе с тем, по словам независимого кандидата, американские демократы не позволили некоторым своим оппонентам появиться в бюллетене для голосования на предстоящих президентских выборах в США.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России проходили в трёхдневном формате 15–17 марта 2024 года. За их проведением следили более тысячи международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира. Владимира Путина на выборах поддержали 76 277 708 человек (87,28%).

В выборах также участвовали Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Леонид Слуцкий (ЛДПР), которые набрали соответственно 4,31%, 3,85% и 3,2% голосов. Явка на голосовании стала рекордной — 77,49%.

21 июля американский бизнесмен Илон Маск после выхода Джо Байдена из предвыборной гонки заявил, что демократы боятся кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, поскольку он «не является марионеткой».

19 августа Дональд Трамп обвинил американских демократов якобы в госперевороте. По словам политика, они пошли на это из-за неспособности Джо Байдена составить ему конкуренцию на выборах.