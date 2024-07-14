Москва, 15 июля, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп обязательно выиграет предстоящие выборы президента США, если останется жив. Об этом написал 14 июля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Теперь он уже победил. Если его не убьют», — отметил он на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)

Медведев также прикрепил к сообщению фотографии с Трампом из тюрьмы, куда экс-глава государства попадал на незначительное время в августе 2023 года в рамках формальной процедуры ареста.

Выборы американского президента назначены на ноябрь 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Дональд Трамп проводил свой предвыборный митинг в городе Батлере (штат Пенсильвания). Во время мероприятия началась стрельба, и выступающий политик получил ранение правого уха.

Также пострадали ещё два человека и один погиб. В числе пострадавших оказался племянникРонни Джексона — бывшего врача Трампа и действующего члена палаты представителей Конгресса США от Техаса.

Мужчину, которого подозревают в стрельбе, ликвидировали. Его личность установили. По данным ФБР, нападение совершил 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

В доме и автомобиле подозреваемого обнаружили материалы для изготовления взрывных устройств. Ведомство квалифицировало стрельбу на митинге как покушение.

14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опасность для жизни Трампа стала очевидной после многочисленных попыток убрать его с политической арены.