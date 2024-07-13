Вашингтон, 13 июля, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Страны ЕС начали искать контакты с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом после того, как действующий американский лидер Джо Байден спутал в своей речи руководителя киевского режима Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 12 июля написала газета Politico со ссылкой на свои источники.

ИА Регнум Байден, Трамп

В публикации отмечается, что указанная оговорка политика привела европейских лидеров в состояние «ступора». Из-за этой ситуации они начали склоняться к мнению, что на предстоящих президентских выборах, скорее всего, победит Трамп.

Один из источников газеты утверждает, что представители стран ЕС в настоящий момент добиваются встречи с членами команды предыдущего президента США. Они пытаются попасть на мероприятия, которые те посещают или стараются пригласить их на ужин.

В публикации сказано, что европейские дипломаты больше не подвергаются давлению своего руководства, которое раньше советовало избегать общения с окружением Трампа. Подобной позиции по предвыборной ситуации в США также придерживается Британия. В Лондоне полагают, что ошибки Байдена на вступлениях почти полностью лишают демократа шансов переизбираться.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, передал слово главе киевского режима, назвав его Путиным. При этом американский лидер, поняв свою ошибку, попытался исправиться и добавил, что украинский политик победит российского президента.

Агентство Bloomberg выпустило статью, в которой говорилось, что Вашингтон, оговорки и путаница с именами в ходе выступления Джо Байдена в Вашингтоне усилили тревогу по поводу его ментального здоровья.

Перед этим, 10 июля, издание Financial Times написало, что доноры Демократической партии США предупредили, что финансирование кампании по переизбранию Байдена «иссякает». В публикации утверждалось, что причиной такой ситуации стало нежелание Байдена выходить из предвыборной гонки.