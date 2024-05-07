Москва, 7 мая, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Поведение некоторых представителей западных стран, которые отказались присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина являются глупыми и нерациональными. Такое мнение 7 мая корреспонденту ИА Регнум высказал руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

Александр Казаков/ТАСС

Журнал Spiegel сообщил, что вопрос о присутствии на инаугурации вызвал разногласия в странах Евросоюза и привёл к расколу. По словам дипломатов, Франция, Венгрия и Словакия хотели бы, чтобы их представители присутствовали на церемонии. Они не хотят терять каналы связи с Россией.

«Европа находится под давлением США, которые ведут агрессивную кампанию против России. В этой ситуации лидеры западных стран будут выбирать США, чтобы не лишиться своих должностей или не столкнуться с давлением. Поэтому они предпочитают не подвергать себя риску», — отметил Фёдоров.

Он добавил, что во Франции, Венгрии и Словакии существует антиамериканское лобби. Противоречие внутри этих стран привели к тому, что они сделали грамотный выбор в пользу участия в инаугурации президента России Владимира Путина. Не ехать на инаугурацию — это глупо и нерационально, учитывая, что Путина признали главой государства во всём мире, пояснил политолог.

Как передавало ИА Регнум, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал дешёвкой поведение некоторых представителей Запада, которые отказались присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина. Российский дипломат подчеркнул, что подавляющее большинство стран мира поддерживает Россию.

Рябков также сообщил, что Москва соблюдает протокол и приглашение представителей недружественных стран на инаугурацию президента России Владимира Путина — это определённый сигнал со стороны РФ.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что отказ Великобритании направить своего представителя на инаугурацию президента России сделан в стиле скалозубства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не будет предпринимать никаких ответных шагов на отказ представителей некоторых западных стран присутствовать на инаугурации Владимира Путина.

Инаугурация Путина состоялась 7 мая в 12:00 в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. На церемонии инаугурации присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости. Всего на церемонию официального вступления Путина в должность президента приглашены около 2,6 тыс. человек.

О том, что Путин вступил в должность президента на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. После принесения присяги Путин получил от Зорькина символы президентской власти.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин одержал убедительную победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн российских граждан.

Президент России Владимир Путин отдельно завершил свою инаугурационную речь словами «Вместе победим».

Во время своей речи президент также отметил, что сегодня Россия держит ответ перед тысячелетней историей и предками, которые брали недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину.

По словам российского лидера, сегодня Россия планирует своё будущее, намечает и уже реализует новые проекты и программы, которые призваны сделать развитие страны ещё более динамичным и ещё более мощным.