Москва, 15 мая, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Выборы президента России весной 2024 года прошли в полном соответствии с международными нормами. При этом за ходом голосования наблюдали свыше тысячи представителей из 129 стран мира. Призывы же некоторых стран, которые открыто называют себя противниками России, не признавать итоги нельзя воспринимать всерьёз. Такие оценки озвучил 15 мая директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ (ОП) Максим Григорьев в ходе конференции независимых международных наблюдателей «О роли и перспективах международного наблюдения в условиях глобализации, внешнего давления и информационных войн».

Иван Шилов ИА Регнум

Григорьев напомнил, что в прошедших в России весной в выборах президента приняли участие свыше 87 млн избирателей, а явка достигла рекордного показателя. На участках для выборов присутствовали 1115 наблюдателей из 129 стран мира, часть из них находилась в новых российских регионах.

«Для нас это действительно важно, поскольку мы давно работаем и в этом плане открыты всем желающим странам», — отметил представитель ОП.

Однако в США и других странах Запада против этих гражданских активистов за присутствие на выборах в России были организованы настоящие репрессии, подчеркнул Григорьев.

Участники конференции отметили, что выборы президента в России проходили в условиях, когда ещё на стадии предвыборной кампании западные оппоненты предпринимали многочисленные попытки подорвать доверие к ним, а Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) в октябре 2023 года обратилась с призывом к странам, представленным в Совете Европы, не признавать легитимность Владимира Путина в случае его переизбрания.

В апреле 2024 года Европарламент принял резолюцию «о недемократических президентских выборах в России и их незаконном распространении на оккупированные территории», которая, как отметили эксперты, не отражает объективной картины электорального процесса в России, подрывает общепринятые принципы международного права и не содержит ни одного подтверждённого факта нарушения установленных норм. Таким решением Европарламент противопоставил свою точку зрения мнению более чем 76 млн избирателей в России, считают специалисты.

По мнению участников конференции, резолюция Европарламента преследует своей целью подрыв демократических институтов. В долгосрочной перспективе можно утверждать о подрыве в том числе развития демократии и многополярного мира. А объявление выборов нелегитимными служит подрыву экспертизы и дискредитации института международного наблюдения, является политической задачей коллективного Запада, направленной на разрушение мировых демократических устоев, добавили они.

По итогам конференции предложено принять проект резолюции, который будет разослан во все международные организации, занимающиеся наблюдением за выборами в мире. В проекте в числе прочего содержится требование защиты прав и безопасности международных наблюдателей, а также заявление о недопустимости политического преследования международных наблюдателей на родине за то, что они наблюдают за выборами в других странах.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин победил на выборах президента России с итоговым результатом 87,28% (76 277 708 голосов). За Николая Харитонова (КПРФ) проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») — 3,85%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 3,2%. Голосование прошло при рекордной в новейшей истории страны итоговой явке с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — 77,49%. В нём приняли участие 87 576 075 избирателей, что является историческим показателем.