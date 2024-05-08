Пхеньян, 8 мая, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина со вступлением 7 мая в должность президента России. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

President.go.kr Ким Чен Ын

«Ким Чен Ын направил Владимиру Владимировичу Путину личное послание по случаю инаугурации», — говорится в сообщении ЦТАК.

Лидер КНДР пожелал российскому президенту «замечательных успехов» в его ответственной работе на благо государства и народа России.

Поздравление было передано через посольство России в КНДР.

Как сообщало ИА Регнум, поведение некоторых представителей западных стран, которые отказались присутствовать на инаугурации Владимира Путина, является глупым и нерациональным. Такое мнение 7 мая высказал руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

Инаугурация президента России открыла новую страницу в истории страны, это отправная точка для мощного рывка вперёд, считает директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.

Президент РФ Владимир Путин 7 мая, выступая с речью на церемонии инаугурации, заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по стратегической безопасности. Он подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Эти страны составляют мировое большинство.