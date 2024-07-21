Вашингтон, 21 июля, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 21 июля заявил, что выходит из президентской гонки, но продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока.

Susan Walsh/AP/TASS Президент США Джо Байден

21 июля в специальном обращении в социальных сетях Байден заявил, что выходит из кампании. Президент США выступил с утверждением, что за три с половиной года, когда он возглавлял государство, американцы как нация «добились большого прогресса» в социальных и иных вопросах, преодолели пандемию и экономический кризис, а также «защитили демократию». Подробнее о причинах своего решения Байден пообещал рассказать позднее.

«Я считаю, что это будет в интересах моей партии и моей страны, если я подам в отставку и сосредоточусь на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока», — отметил Байден.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля агентство Bloomberg сообщало, что Байден предпримет «последнюю отчаянную попытку» спасти свою избирательную кампанию и попытается убедить демократов в своей возможности переизбраться. По этим данным, президент США планировал встретиться со своими политическими помощниками, чтобы вновь сплотить демократов на фоне раскола, охватившего партию.

Также сообщалось, что 56 американских дипломатов, экс-чиновников и политических экспертов призвали Байдена отказаться от планов по переизбранию на второй срок из-за высокой вероятности поражения на ноябрьских выборах.

По информации CNN, представители Демократической партии США стали склоняться к выбору вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты в том случае, если Байден откажется от участия в гонке.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Рейтинг одобрения кандидата от республиканцев Дональда Трампа после покушения на него достиг максимума за четыре года — 40%, сообщил 21 июля телеканал ABC со ссылкой на данные соцопроса. Рейтинг Байдена составил 32%.