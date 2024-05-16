Пекин, 16 мая, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Китай считает, что президентские выборы России были открытыми и объективными, а их результаты говорят о широкой поддержке президента Владимира Путина. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном 16 мая в ходе визита российского лидера в Пекин.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

«В Китае приветствуют успешно состоявшиеся в марте 2024 года выборы президента Российской Федерации и считают, что они прошли на высоком организационном уровне, носили открытый, объективный и общенародный характер», — сказано в заявлении.

Отмечается, что итоги выборов убедительно говорят о широкой поддержке политики российских властей, важной частью внешнего курса которой является развитие дружественных отношений с Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, в основе российско-китайских отношений лежат принципы доверия, равноправия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга, заявил Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua, опубликованном 15 мая.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 16 апреля вручила Путину удостоверение президента. На встрече с главой государства она назвала беспрецедентными итоги выборов.