Гонения на УПЦ
Полиция оцепила Свято-Богоявленский монастырь в Тернопольской области
На западе Украины киевские власти пытаются отнять у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ещё один монастырь. Полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь, чтобы закрыть обитель и выселить монахов. Об этом 4 сентября сообщил Союз православных журналистов (СПЖ). «В...
4 сентября 2023
Представитель властей в Киеве не ответил на вопрос о судьбе монахов лавры
Хозяйственный суд в Киеве 9 августа провел заседание по ситуации с монастырем на территории государственного заповедника «Киево-Печерская лавра». На нём рассматривали вопрос, касающийся условий, которые требуется соблюсти, чтобы у администрации комплекса отсутствовали препятствия в пользовании...
10 августа 2023
Суд признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры
Расторжение договора, заключённого между монастырём канонической Украинской православной церкви и заповедником «Киево-Печерская лавра», останется в силе. Такое решение 9 августа вынес Хозяйственный суд Киева. Об этом сообщили в министерстве культуры Украины. «Сегодня Хозяйственный суд города Киева...
9 августа 2023
Рогов рассказал о новом прозвище Зеленского среди православных на Украине
После гонений на православие на Украине на подконтрольной Киеву территории православные христиане дали украинскому президенту Владимиру Зеленскому прозвище Слуга Ирода. Об этом 30 июля рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Всё чаще православные жители...
30 июля 2023
Британия заблокировала доклад представителя России в СБ ООН
Великобритания 26 июля заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совбеза ООН по Украине, заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский. Докладчик, бывший епископ УПЦ Гедеон, должен был поднять тему гонений на каноническую УПЦ на Украине...
26 июля 2023
СВР узнала о переговорах Киева с Фанаром по вывозу христианских реликвий
Киевские власти хотят подключить Константинопольский патриархат (Фанар) к вывозу с Украины христианских ценностей. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он отметил, что, по поступающей информации, Киев уже ведёт переговоры на этот счёт с патриархом Варфоломеем...
13 июля 2023
Адвокат УПЦ сообщил о захвате одного из корпусов Киево-Печерской лавры
В настоящее время в Киево-Печерской лавре идёт захват одного из корпусов. Об этом 11 июля сообщил адвокат этого монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман в Telegram-канале. «Только что сообщили, что происходит захват 54-го корпуса [Киево-Печерской лавры]», — написал...
11 июля 2023
СБУ обвинила священника УПЦ из Черкасской области в поддержке СВО
Священника УПЦ из Черкасской области Украины обвинили в поддержке СВО, провели у него обыск, сообщила 10 июля СБУ в своём Telegram-канале. Украинские спецслужбы утверждают, что клирик положительно высказывался в адрес российского высшего военно-политического руководства и президента России...
10 июля 2023
В РПЦ назвали чудовищными планы вывоза реликвий из Киево-Печерской лавры
Вывоз на Запад реликвий из Киево-Печерской лавры стал бы чудовищным актом, написал 26 июня глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале. Представител РПЦ заявил о необходимости проверить информацию о планах вывезти реликвии из монастыря...
26 июня 2023
СВР узнала о планах ЮНЕСКО вывезти реликвии Киево-Печерской лавры на Запад
Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, сообщила 26 июня Служба внешней разведки России со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина. Вывезти из лавры планируют в том числе святые мощи, чтобы передать их музеям Германии, Италии, Франции и Ватикана...
26 июня 2023
Верующие не дали раскольникам ПЦУ захватить собор УПЦ в Хмельницкой области
Верующие УПЦ не позволили сторонникам раскольнической ПЦУ захватить собор в Хмельницкой области. Об этом УПЦ сообщила на своём официальном сайте. Попытку захвата собора в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» в городе Нетешине Шепетовского района раскольники предприняли накануне, 17 июня...
18 июня 2023
Монахам УПЦ дали три дня, чтобы покинуть Киево-Печерскую лавру
Комиссия минкультуры Украины завершила свою работу в монастыре Киево-Печерской лавры, монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) должны освободить помещения обители в течение трёх дней, заявил 6 июня министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко в своём...
6 июня 2023
В УПЦ заявили о рейдерском захвате Михайловского храма под Киевом
О попытке рейдерского захвата храма УПЦ в городе Боярке Киевской области сообщила 6 мая в пресс-служба Украинской православной церкви. В своём Telegram-канале пресс-служба УПЦ сообщила, что 6 мая к Михайловскому храму приехала полиция и люди в военной форме. Силовики закрыли калитку храма и никого...
6 мая 2023
Активистка просила жену украинского лидера заступиться за соотечественниц
Активистка, защищавшая каноническую Украинскую православную церковь у стен Киево-Печерской лавры, правозащитница Виктория Кахановская сообщила, что год назад обращалась к жене украинского президента Владимира Зеленского Елене с просьбой защитить украинок после их избиения при защите храмов УПЦ. Но...
1 мая 2023
На Украине стали вручать повестки священникам канонической УПЦ
Священники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) стали получать повестки в военкоматы на Украине, а также подвергаться домашним арестам за свою позицию, связанную с борьбой с церковным расколом, передает телеканал НТВ. Отмечается, что к военной службе в ВСУ пытаются привлечь...
23 апреля 2023
Глава канонической УПЦ призвал верующих защищать святыни
Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих, включая защитников Киево-Печерской лавры, защищать святыни от попыток захватить их. Об этом он сказал в ходе видеообращения, опубликованного в Telegram-канале УПЦ. Он также попросил...
23 апреля 2023
Противники УПЦ захватили храм в селе в Киевской области
Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) спилили замки на дверях храма в селе Требухов Киевской области и захватили его. Об этом сообщили в Информационно-просветительском отделе УПЦ. «22 апреля активисты Православной церкви Украины (ПЦУ) с помощью болгарки захватили Покровский...
22 апреля 2023
Глава ПЦУ Епифаний провёл богослужение в Киево-Печерской лавре
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в Вербное воскресенье провёл богослужение в Киево-Печерской лавре. Прихожане канонической УПЦ были вынуждены молиться на улице рядом с лаврой. Обстановка в Киево-Печерской лавре и рядом с ней была достаточно спокойной. На территории...
9 апреля 2023
Киево-Печерская лавра через суд потребовала возврата собственности УПЦ
Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины канонической Украинской православной церкви (УПЦ) всех культовых зданий и сооружений на территории святыни. Об этом 7 апреля сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман в своём Telegram-канале. «В соответствии с ч. 2 ст...
7 апреля 2023
Глава Львовской области намерен передать ПЦУ кафедральный собор УПЦ
Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий подтвердил информацию о том, что в кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове 5 апреля ведётся голосование по передаче его раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом глава области написал в...
5 апреля 2023